縱火京都動畫…青葉真司收藏「京阿尼DVD」　房間音響已被砸爆

▲京都動畫縱火案，警搜索嫌犯青葉真司住處。（圖／達志影像／美聯社／下同）



記者王致凱／綜合報導

日本「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）工作室縱火案已造成35人喪命。當地警方近日前往41歲嫌犯青葉真司住處搜索，扣押智慧型手機、損壞的音響和許多京阿尼公司製作的DVD等物品。警方將詳細調查使用紀錄，以釐清嫌犯作案動機。

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日本《產經新聞》報導，青葉真司本人縱火後，自身也嚴重燒燙傷；他於案發現場曾高喊「小說被抄襲」、「叫社長出來」等語。青葉目前在大阪府內一所醫院接受治療，雖然旁人呼喚時會有眨眼睛等反應，但整體而言傷勢情況仍不穩定，因此暫時還無法接受警方訊問。

警方26日前往青葉真司位於埼玉縣埼玉市見沼區的住處搜索，扣押一批由京阿尼公司製作的DVD作品，此外還扣押一部智慧型手機，以及一台推測是被青葉自己砸毀的大型音響。京都府警表示，京阿尼公司表明過去與青葉真司沒有任何往來，將會針對案情進一步分析調查，釐清真正動機。

報導指出，去年秋季曾有不明人士透過京阿尼官網的讀者意見表單，指名對3名京阿尼員工寄送包含「殺人預告」在內的200封恐嚇訊息。警方表示，初步判定這些恐嚇訊息為同一人發送，但對方透過「Tor」軟體隱匿自身IP位置等資訊，因此暫時無法確認身份。

這起事件發生於7月18日，嫌犯青葉真司當天上午10時30分左右闖入位於京都市伏見區「京都動畫」第一工作室縱火，造成嚴重死傷。該棟3層樓鋼筋混凝土建築完全被燒毀，導致35人死亡、33人受傷。