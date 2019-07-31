UNIQLO秋冬「心機繭型褲」　免P圖就有腰瘦大長腿效果

▲UNIQLO今年秋冬強調新輪廓，其中弧線感的「繭型」輪廓就是超大重點。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

日系平價服飾品牌UNIQLO，昨（7／30）在台舉辦2019秋冬預覽會，將今年下半年的流行重點一字排開，男、女、童裝取經20世紀流行的現代主義建築之美，以「Form Follows Function」（源自功能的美學）為主題，並注入「梅紅色」、「湖水綠」、「酪梨綠」等特殊色彩，打造秋冬流行單品。

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▲繭型輪廓呈現在ULD羽絨系列單品上，線條變的蓬鬆，穿起來更可愛。同時，也能看到今年秋冬有一系列明亮的色彩。（圖／品牌提供）



秋冬單品無論男裝或女裝，在輪廓上皆強調「寬鬆的份量感」，剪裁上有更多弧形線條、繭型輪廓與A形線條的單品。弧形線條打造出的繭型輪廓，不過度貼合身體曲線，但運用寬窄平衡的效果，能適當修飾出完美曲線，且還有更年輕的可愛感。

▲男女裝強調寬鬆的份量感。（圖／品牌提供）



A字線條則用上窄下寬的原理，讓整體線條更修長，用在女裝裙款上，秋冬除了A-Line版型外，還加長裙襬，讓修身效果更明顯，一件就能有腰瘦大長腿的修片感。

「繭型褲」是秋冬男女裝重點，女裝運用褲管的弧形剪裁，以達到「大長腿」美型腿部曲線的效果，而且最心機的是臀線與大腿上圍處採用較貼身的剪裁，大腿下才是弧形曲線，讓2019秋冬的寬版褲Style較以往更加俐落。男裝強調Regular Fit，低腰、褲管收窄，呈現弧線形輪廓，視覺拉長身材比例。

▲男女裝皆有弧線剪裁的繭型褲，心機剪裁讓人穿上免P圖也能有腰瘦、大長腿效果。（圖／品牌提供）



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經典的Fleece刷毛系列推出滿25周年，今年除承襲繭型輪廓重點外，也延伸到更多款單品上，上衣、外套、長版大衣等，並有異材質拼接細節，豐富設計元素。

▲刷毛系列滿25周年，今年秋冬大放異彩，會有許多變化款。（圖／品牌提供）