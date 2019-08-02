《灼人秘密》揭開現實「潛規則」　夢想是裹著糖衣的毒藥，你願意犧牲到何種程度？

從 2017 年好萊塢開始發起的 #MeToo 運動燃燒全球，許多人站出來聲援自己也曾是受害的議員，使得大眾開始重視這些各行各業所謂的「潛規則」。

近期電影《灼人秘密》更是揭露一位女演員──吳妮娜離開伴侶 Kiki，一個人從鄉下來到台北追夢，卻苦無成名機會，在一次的電影試鏡，她成功當上女主角，也如願走上她心目中的紅毯，但卻也因而付出的慘痛代價，永遠活在創傷之下。

而事實上不只是演藝圈，在很多的地方都可能會碰到這些我們「很難以想像」的事情，其中所歷經的掙扎和痛苦，也不是三言兩語能道盡的，而這一部電影提供了一個讓我們接近「現實殘酷」的機會，近距離感受惡夢、幻覺、焦慮、窒息感，也引導我們思考選擇背後所必須付出的代價到底值不值得。

請繼續往下閱讀...

為了夢想，值得做到哪種程度？

▲凡事都需要付出代價，但這份代價背後的值得與不值得，只有自己能衡量

許多人都曾像妮娜一樣懷抱著夢想，盼望有一天能夠如願完成，但為了夢想，我們能做到哪種程度呢？或者說，這個夢想值得我們做到哪種地步？

劇中的妮娜從小學習許多才藝，包括芭蕾、武術、聲樂，苦熬了多年好不容易等到了電影試鏡，並且獲選演出的機會。然而在片場時，面對導演一次又一次的苛刻，甚至被掐脖子、呼巴掌、要求演出全裸的性愛場面。

在那個當下，妮娜明知道一切已經偏離常規，但她選擇咬著牙忍下，成就她的夢想。如果是你，願意嗎？

不斷退到底線，然後呢？

▲當失去了底線的停損點，最後就連自己都會無路可退

夢想是包裹著糖衣的毒藥，嘗著它外頭的甜，想像其美好的滋味，可是在追逐的過程是會上癮的，甚至可能喪失理智和三觀。其實不只是夢想，在很多時候我們為了達成自己想要的目的，總會容易合理化所有的事情，並且一次又一次調整自己的底線，但當退到懸崖邊，無路可走時又該怎麼辦呢？

劇中的妮娜，妥協了裸戲、忍下了屈辱，雖然最後她真的成功了，卻也將自己逼到絕境，失了初心，也失去了完整的自己。那句影中劇的台詞也成了她最真實的悲鳴：「我實在受不住了，他們不只摧毀我的身體，他們也要摧毀我的心！」

秘密會灼人，真的可以守住一輩子嗎？

▲想要守住秘密不被人知道，那得用一輩子的枷鎖來償還

這世界上沒有永遠的秘密，就算沒有人知道，自己心裡卻永遠清楚。如同說一次謊必須要說更多的謊來圓一樣，秘密裡頭往往還有另一個秘密，為了要不讓別人知道，我們成為秘密的俘虜，發聲不得也求救無門。

就像妮娜受侵犯那晚身上所留下的疤痕不會消失，它時刻提醒著妮娜自己的女主角位置是得來不光采的，同時不斷出現三號試鏡者的幻影也是，那是一種灼人的罪惡感，不斷地燃燒在妮娜心中，逃也逃不開。不僅如此，她更要帶著這份秘密活一輩子，戰戰兢兢害怕被揭發那天的到來。

▲如果能再次選擇，妮娜還會選擇走上妮娜的命運嗎？

在劇中巧妙安排三位不同個性的女主角，Kiki 懷抱夢想的初心，卻保守留在家鄉，放棄追夢；三號試鏡者企圖心極具，為了拿到角色，不計形象地趴在地上學狗叫；而妮娜介在兩者之間，所以最後才會分裂，擺脫不了創傷壓力症候群的陰影。

編輯認為這三個人都像是社會上每個人的縮影，我們都有權利選擇自己想要過的人生，不過同時也必須為我們的選擇負起責任，需要時常停下來思索，拿捏好每個抉擇的分寸，設立每一件事明確的停損點，才不至於等到想回頭時也來不及了！





▲（圖／灼人秘密 Nina WU）

延伸閱讀：

或許幸福是種自如！從台灣動畫電影《幸福路上》中，拾回那些「長成大人」時所丟失的夢想碎片

為了夢想能多勇敢？她捨棄百萬年薪、韌帶斷裂也要成為國際級金牌滑水手！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

