自己設計聯名鞋！Levi'sＸNike服飾比鞋款亮眼，就連發售方式也超特別

編輯／Duke

先前透過IG爆料帳號@dropinfos的曝光，而為大家介紹的全新Levi’s X Nike聯名系列，最近，終於迎來了最新資訊，那就是此次的聯名系列，除了以Nike By You客製單位為核心以外，也為大家帶來了更多的客製選項，同時，也將有服飾與鞋款的發售。

▲Levi’s X Nike By You聯名系列。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

請繼續往下閱讀...

根據潮流平台Nice Kicks的曝光，此次的Levi’s X Nike By You聯名系列，將帶來Nike Air Max 90、Nike Air Force 1、Nike Air Force 1 High以及服飾，而各位可於發售時，發揮自己的創意去設計鞋款，不過，與之前不同的是，這次能夠利用更多的材質像是牛仔布與燈心絨、皮革等，並且如果想購買Nike推出的原型鞋款也可以哦！

▲Nike Air Max 90以3色的牛仔布打造。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

▲鞋面多以Levi’s與Nike的Logo呈現，而Swoosh的材質為燈芯絨。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

▲Nike Air Force 1 High整體以燈心絨材質為主，並搭配著牛仔布料。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

▲實際穿起來也相當好看。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

由Levi’s攜手Nike By You推出的聯名系列，將帶來鞋款、牛仔外套、牛仔褲、帽子等，並預計於8／5在Nike官網上架，而未來也將會登陸Levi’s指定門市販售，不過，目前尚未有單品售價的消息，所以近期一定要注意相關資訊，才不會錯過購買的時間。

▲以雙方Logo為主打設計的牛仔外套、牛仔褲、帽子。（圖／翻攝自Highsnobiety官網）

此外，同樣選擇Nike Air Max 90作為聯名鞋款的Undefeated，近期也有碟照的曝光，不過，預計上市的日期為2020年的春季，所以目前只知道可能會推出3款配色，分別為黑、灰白、紫灰等3色，喜歡此聯名的朋友，可能要再等一段時間囉！

▲將於2020年推出的Undefeated X Nike Air Max 90，有可能會是這樣的設計。（圖／翻攝自Sneakernews）

PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 27 日 上午 7:04 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App