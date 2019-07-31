把私人教練帶回家更有動力！3款運動健身APP超實用

編輯／JJ 圖／翻攝自App Store、APP畫面

就算看到身邊的姐妹認真運動，明知不能輸，卻還是提不起勁嗎？去健身房不但要花錢，交通不方便的話更沒輒，跟很多人一起運動也難免要排隊分享器材、區域，有人在旁邊看也感覺怪尷尬的。不如試試看下載運動健身APP，在家跟著影片做，感覺就像把教練帶回家一樣！以下就推薦3款健身APP：

＃Nike Training Club



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由Nike所建立的健身運動APP，內建超過185種運動計畫，就像是把個人教練帶進家裡一樣，只要輸入你的個人資料、需求、程度，接著再挑選自己想要強化、訓練的肌群部位，還有運動的種類（雕塑、重訓、瑜珈…等等），就算是沒在運動的初學者也可以放心，可以挑選入門等級的運動計劃開始，每個動作也都有訓練員、運動員的專業指導影片，對於幫助自己建立專屬的訓練架構是非常有用的APP！

＃每日鍛鍊 運動健身程式



相較之下，這個每日鍛鍊APP操作更簡單，介面比較陽春一些，可以選擇鍛鍊部位：腹部、手臂、臀部、心血管、腿部、全身，每個部位都有許多鍛鍊項目、動作，利用教學影片、計時5～10分鐘，感覺就像有人跟你一起運動一樣，對於想要自律運動的人很有幫助。

＃Runtastic 美腿教練

如果想要專攻雕塑雙腿的話，這個APP最合適！美腿教練中有非常多的動作組合，還有分程度，也有精緻的虛擬教練作示範，不用擔心沒做過的動作不會做，利用這個APP幫你設定計畫，按照時間做，絕對能養成纖細美腿～另外除了「美腿教練」之外，想訓練出翹臀的話可以另外下載「美臀教練」喔！

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