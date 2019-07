UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」

▲阿富汗長年戰火連天。(圖/示意圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

聯合國駐阿富汗援助團今(30日)指出,阿富汗政府和北約軍隊2019上半年造成717人死亡,比塔利班、伊斯蘭國(IS)相關武裝組織的531人還要多。據悉,這是聯合國進駐調查以來,首度顯示政府必須為大多數傷亡負責。喀布爾當局目前尚未對此回應。

1,366 civilians killed in the #Afghanistan conflict in the first half of 2019. Pro-Govt Forces responsible for 717 deaths, Anti-Govt Elements (Taliban, ISKP & others) responsible for 531 deaths. #ZeroCivilianCasualtiesNow

Read update: https://t.co/OWoVckeDbT pic.twitter.com/NxBveazg5T

聯合國駐阿富汗援助團(UNAMA)報告指出,2019上半年有403名平民被阿富汗軍隊殺害,還有314人遭北約等國際維安部隊奪走性命。同一時期,塔利班和其中一支伊斯蘭國相關武裝組織殺害531人。在所有死傷案例之中,1/3在陸上衝突發生,1/5是由於路面炸彈造成,另外還有14%是空襲結果。

▲阿富汗長年戰火連天,近日首都喀布爾(Kabul)發生爆炸。(圖/路透)

但是,聯合國報告也指出,去年同期,阿富汗的平民死傷人數達到死傷最高,而今年的數據已經下降25%。

根據了解,塔利班幾乎每天都會向維安部隊發動攻擊,平時藏匿在一般住宅區裡面。因此,北約針對武裝激進分子發動空襲或夜間突襲時,往往波及許多無辜的鄰居和平民。

▲百姓住所被炸毀。(圖/路透)

聯合國駐阿富汗援助團的人權主席貝內特(Richard Bennett)表示,「衝突中的各方對於最近的數據趨勢,都會給予不同的解釋,但是每一種解釋都只是為軍事策略辯護。」他也提到,阿富汗的情況將會逐漸改善,「不只是因為要遵守國際人權法,還要降低戰爭的衝突。」

綜合外媒報導,美國2014年宣布正式結束在阿富汗的作戰任務,但仍持續向當地政府提供軍武。塔利班近日與美方對話後,拒絕停火結束長達18年的戰爭,一支IS相關組織還針對維安部隊和少數什葉派穆斯林發動攻擊。