森林覆蓋率僅剩4%　伊索比亞一天植樹3.5億顆

▲衣索比亞「綠色遺產」計畫，動員全國一起動手栽種。（圖／翻攝自twitter／@PMEthiopia）

實習記者施怡妏／綜合報導

非洲國家總理總理阿邁德（Abiy Ahmed）為了要恢復國家的景觀，動員數百萬國民一起動手造林，在短短12小時內種植超過3.5億顆樹，官方表示，這將會成為世界紀錄。

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根據外媒報導，此活動是「綠色遺產」（Green Legacy）計畫的一部分，鼓勵全國每個公民眾種植至少40棵樹苗，目地在解決森林砍伐和氣候變遷帶來的影響，由總理阿邁德領軍政府人員進行栽種。根據聯合國統計，伊索比亞的森林覆蓋率在2000年僅剩下4%，相較於20世紀的35%明顯下降許多。

「綠色遺產」活動於週一開始，總理在推特持續更新最新消息，種植活動結束時，所種樹苗總數為3億5363萬3660株，超過原先設定的3.5億株。阿邁得開心表示，此次活動相當成功，但造林政策並非一次性活動。他預計在今年雨季期間種植超過40億顆樹。農業官員表示，目前為止，東非國家所有地區幾乎都種植了超過26億棵樹木。

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