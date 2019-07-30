同學亂丟3塊麵包！無辜小2女被老師「4次逼問」嚇得直點頭：是我

▲桌子上的麵包其實並不是女童亂丟的。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者范芷菱／綜合報導

新加坡一名男老師因發現有三片麵包亂丟在桌上，認為是曾到教室上課的小2女童所為，於是便4次質問她，嚇得無辜的女童「點頭招認」。女童父親表示，之後該名女童一看到那位男老師就非常害怕，甚至只要重提此事就會放聲大哭。

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據《中國報》報導，女童父親表示，就讀小2的女兒放學就會到校內的課後安親班，「然而幾個月前接到安親中心老師的電話，指女兒被點名站起來時嚎啕大哭」，追問之下才得知孩子曾經受了委屈。據了解，該名男老師是安親中心一間教室的班主任，5月的某天早上發現有3小塊麵包丟棄在教室的桌子上，於是便將正在上課的女童帶走，質問她坐教室的哪個位置，女童這才看到書桌上被亂丟的麵包。

爸爸表示，「原先女兒是否認的，但是由於老師不斷重複質問且聲音越來越大，所以情急之下才招認。老師隨後就叫她去丟麵包。」不過女童卻產生了心理陰影，只要一看到那位男老師就會害怕，甚至是嚎啕大哭。

事後父母便與校方交涉，該名男教師也對自己處理方式的態度向女童和她家人道歉。