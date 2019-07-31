想嘗試工裝風結合潮流？6款版型好、設計佳的工作長褲，絕對值得你一試

編輯／Duke 圖／翻攝自INVINCIBLE、SSENSE、Dickies、Nike

雖然穿搭風格百百種，但近期最火紅的工裝結合潮流，卻是值得各位嘗試看看的風格，因為簡單好搭配，並且只要挑選到對的褲款與鞋款，就能輕易完成一套完美的穿搭，所以今天就要推薦各位6款工作長褲，因為褲子一但版型、材質、設計好看，必定會讓整體加分不少，下面一起來看看。

台幣3,000元以下

1.Nike SB Flex FTM

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由Nike SB推出的工作長褲加入了彈性纖維，使整條褲子具備優秀的活動力，而褲管的束帶設計也為穿搭帶來更多變化，售價為美金75元（約台幣2,300元）。

2.Dickies小直筒工作長褲

Dickies這款小直筒工作長褲，褲管較Nike SB Flex FTM窄，並且功能性不同，而此款採用純棉材質搭配抗撕裂布，具備輕量、抗水等優點，售價為台幣2480元。

台幣6,000元以下

1.Carhartt Troop Pants

此款Troop Pants採用低腰版型設計，並且增加用料使舒適度提升，而兩側的特大口袋則帶來實用功能，同時配有Carhartt WIP特有的軍事標章，售價為台幣4,580元。

2.Nike ACG Cago Pants

Nike ACG向來都是以機能設計為主，而這款Cago Pants同樣具備機能性，除了多口袋的設計以外，還加入了束帶、腰帶與三角扣環等細節，售價為美金180元（約台幣5,600元）。

台幣9,000元以上

1.Stone Island Cago Pants

來自義大利的機能服飾品牌Stone Island，以經典的十字羅盤做為Logo。這款工作長褲採用彈性棉質搭配染色設計，創造仿舊的即視感，並於側邊口袋賦予十字羅盤Logo，售價為台幣14,980元。

2.A-Cold-Wall* Cago Pants

A-Cold-Wall*打造的工作長褲，以灰色為主調，並選用直筒的褲型，而外側的口袋上則加入可拆式紅色網眼布與束帶，絕對是一款與眾不同的工作長褲，售價為美金445元（約台幣13,800元）。

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