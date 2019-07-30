張鈞甯10句正能量金句　「每個人都有自己最美的樣子，找出他、愛上他」

張鈞甯在電視劇中時常飾演時柔弱到不行，屢受欺凌的角色，楚楚可憐的模樣真是令人疼惜啊！但這位氣質美女，在現實生活中卻是非常充滿正能量的，並且常常在微博分享人生格言！

1．「每個人都有自己最美的樣子，找出他、愛上他，讓本色活出色。」

每個人的個性、外表本來就獨一無二，不要模仿他人，也不用迎合他人而失去自我。懂得欣賞你的人自會出現。

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2．「雖然人生並不是非黑即白，但有時候，這就是一種態度！」

社會上不公或踩界的事太多，堅持你所相信的事，哪怕其他人都不同意，忠於自己的選擇，無悔就好。

3．「有的時候，就需要和自己待一會兒，和自己說說話，喪氣的也沒有關係⋯因爲知道只要過了這會兒，又能重新出發，滿血復活！」



失意時盡情發洩，說出來總比放在心裡好。即使其他人不明白你，也別委屈在心裡獨自難受。事情總會過去的。

4．「生活中每個人都需要找時間跟自己對話，看本書也好，在屬於自己的時間裡，像儀式般的，聆聽自己的心，回到最初的自己。跟自己越靠近，才有力量走得越遠。」

這就是我的時光啊！有時跟大夥兒相處久了，感覺人云亦云。留些時間享受獨處的時光，靜下來尋找自己的定位，才知道下一步該怎麼走。

5．「曾經最溫暖的那個人，不知道什麼原因離開了，儘管傷心、困惑、不安、憤怒，無盡的思念卻從來不曾消失⋯或許人生中有許多無解的關係，仍舊要相信愛也不會消失。」

即使你愛過、傷過、恨過，那人就是你一輩子的回憶。都過去了，不要讓那憾事影響你的將來，更好的還在面前等著你。

6．「每個人心底，都有一個難忘的人，不要放棄去努力、爭取、付出⋯事過境遷，一切會值得，因為愛上一個人，會讓自己成為更好的人。」

每段感情都是令你成長、令你改變的良藥。多謝他，感謝他把你塑造成更好的人！

7．「閨蜜是沒有血緣關係的親姐妹， 是那個可以時刻給我力量的人！」

這句話根本就要分享給好姊妹啊～謝謝她們一直的守候，陪你笑、陪你哭、陪你成長。

8．「匆匆來去，我們都是彼此生命中的過客。每每感動，卻都是在每個不經意的瞬間。 」

人生就像一張白紙，生命中每個過客都會劃上一筆，感謝他們來過你的人生，為你帶來每個感動時刻。

9．「女孩子30歲之後更好，因為更知道自己是誰。」

大家都說女人過了30歲便是輕熟女，單身的成了剩女。然而，經過30年的人生焠練和經歷，你才更懂自己，更能表現自己。好好珍惜30歲後的你吧！

10．「時間永遠不停止向前，偶爾任性自己稍停歇，充電，再出發。」

有些事想做就做，來一場打工度假、暫離職場、環遊世界...再等下去，你未必再有衝勁！

文／柯夢波丹 圖／張鈞甯微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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