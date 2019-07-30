從生日看「被告白機率」！愚人節出生桃花運竟然最好

編輯／Ping 圖／翻攝自unsplash.com、twitter@YumeYozora

再過幾天就是浪漫的「七夕情人節」了，相信不少單身者都準備好在這個時候脫單了吧！但在那之前，先來看看近期在推特（Twitter）上被網友們熱烈討論的「從生日看出被告白機率排行表」，一共有366個排名，其中第1名到第12名被告白的機會最高，趕快來看看自己是第幾名。

今年告白される確率が高い誕生日ランキング pic.twitter.com/KapbQCLemx

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PO出「從生日看出被告白機率排行表」的網友說明：

第1名～第12名 被告白的機率很高！



第13名～第39名 兩情相悅



第40名～第94名 喜歡的人對你印象不錯



第95名～第158名 對方即使喜歡也不能告訴你



第159名～第238名 被告白的機率很小！



第239名～第299名 抱歉，你只能單戀...



第300名～第346名 喜歡的人可能不是很喜歡你



第347名～第366名 被喜歡的人討厭

仔細一看，排行榜的第一名居然是4月1日，所以就有網友分享：「可能是因為愚人節的惡作劇吧！（笑）」。不過排名太後面也不要太傷心喔，因為這份「從生日看出被告白機率排行表」原本是日本2019的運勢排行榜，所以排名僅供參考，幸福還是要自己努力去追尋啦！祝福所有人都能順利脫單。

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