港抗爭致資金流向新加坡？　DBS高層：消息可能過於誇大！

▲香港728遊行。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

隨著香港「反送中」抗爭持續，早前有傳出大量資金可能從香港撤出，轉移至新加坡。對此，新加坡星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）認為這樣的說法過於誇大，並表示除非有大規模的政權變換，否則不會出現大量資金轉移，而目前也未見有資金流向新加坡。

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據《CNBC》報導，高博德29日稱「資金流動的情況僅『在邊際上衡量成本與效益』的情況下發生」，並指出「到目前為止，我們沒有看到任何大筆資金從香港轉移到新加坡。根據我的經驗，重大轉移不會發生，除非香港發生大規模政權變更，而我們認為這種狀況不會發生。」

他又稱，香港是一個非常可靠及運作順暢的金融中心，所以他認為在這個時刻說「新加坡會受惠於香港不穩的消息過於誇大。」

至於香港近期的示威活動，高博德則認為目前的抗爭尚未影響到星展銀行的運作，但任何長期政治不確定性，都可能會壓抑消費者和企業的信心，這對銀行來說不是好事。

此外，隨著美國聯邦儲備委員會（Fed）將於本週降息的消息，高博德表示，該銀行向借款人收取的利息以及支付給存款者的利息，兩者間的利差將縮小，淨利息收益率（NIM） 可能在未來幾個月內略為走低，影響獲利能力。

▲星展集團執行總裁高博德。（圖／記者賴亭羽攝）