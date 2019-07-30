病危急需腎臟移植　貧父母拒捐出：「她只是個女孩」

▲庫瑪里（Kanchan Kumari）的父母以「只是女孩」、「沒錢」為由，拒絕捐腎臟給女兒，此為手術示意圖。（圖／pixabay）

實習記者范芷菱／綜合報導

16歲的印度少女庫瑪里（Kanchan Kumari）2個月前突然罹患了急性腎衰竭，需要進行腎臟移植手術，她的父母以「只是一個女孩」為由，拒絕捐出腎臟。事情曝光後，許多網友紛紛找上撰寫報導的記者，希望能夠提供一些金錢上的援助。

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據印度《政治家報》報導，出自斯赫伊克普拉（Sheikhpura）一個貧困家庭的庫瑪里於幾個月前考上一所優秀的高中，然而這份喜悅並沒有維持多久，幾周後她忽然感覺腹部和背部劇烈疼痛，隨即被診斷出急性腎臟衰竭，並且要盡快接受移植手術。

Good folks in India, please help Kanchan Kumari, a resident of Shiekhupura, Bihar, who needs a kidney transplant immediately. She has been refused a kidney donation by her parents because she is a girl. Please don't let her die.

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令人難過的是，她的父母不願意捐出自己的腎臟，父親亞達夫（Ramashraya Yadav）在接受採訪時直言「誰會捐出自己的腎臟？她只是一個女孩」，加上家裡的經濟情況無法負擔5萬盧比（約新台幣2萬2千元）的手術費。

庫瑪里的叔叔表示，亞達夫是他們一家七口唯一的經濟來源，若是在移植手術中發生意外，整個家庭都會受到嚴重的影響。然而奇怪的是，首席部長救濟基金會（CMRF）過去曾經幫助過許多這樣情況的病人，但據了解庫瑪里的父母並沒有向政府尋求幫助。

這件事情曝光後，許多網友紛紛聯絡撰寫報導的記者，想要提供金錢上的幫助，甚至還有來自同村的年輕人庫瑪（Gautam Kumar）願意捐出一顆腎臟。