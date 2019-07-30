俄羅斯正妹醫遭割喉「裸身塞入行李箱」！全身多處刀傷　警展開調查

▲ 葉卡捷琳娜曾在莫斯科參加過選美比賽，畢業於知名的俄羅斯國立皮羅戈夫醫科大學（Pirogov Russian National Research Medical University）。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯24歲正妹部落客葉卡捷琳娜（Ekaterina K）27日被發現陳屍莫斯科家中，全身赤裸、喉嚨被割開，身上有多處被刀劃傷的痕跡，且遺體被塞進行李箱。外界推測，她的死可能與感情糾紛有關，目前當局已介入調查展開追捕行動，釐清背後真正原因。

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綜合鏡報、Metro等外媒報導，葉卡捷琳娜是名對皮膚、性病傳播有研究的醫師，並在當地一間醫院上班。但前陣子她突然與父母失聯，在雙親的要求下，她的房東來到葉卡捷琳娜的住所確認狀況。

遺憾的是，房東就這樣找到葉卡捷琳娜的遺體。警方表示，葉卡捷琳娜身上有多處被刀劃傷的痕跡。報導指出，現階段尚未有嫌疑犯被逮捕的消息傳出。

事實上，葉卡捷琳娜除了醫師的本業外，還有開設美容部落格，IG吸引8萬名粉絲追蹤。

據瞭解，葉卡捷琳娜原先與一名32歲男子約會，但最近開始跟一名52歲男子交往，2人也有一起出遊的打算；然而，她與2名男子的交往時間是否重疊則不得而知。當局指出，目前警方已朝感情糾紛的方向進行調查。