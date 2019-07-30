澳洲推出透明垃圾桶「面對浪費」　亂丟東西大家都看得見

▲透明公共垃圾桶「面對你的浪費」（Face Your Waste）讓被丟的垃圾「透明化」。（圖／翻攝自臉書／Face Your Waste）

實習記者范芷菱／綜合報導

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隨著環保觀念的盛行，許多人都會把家中的垃圾做好分類，但走在路上看到公共垃圾桶時卻不一定會如此，可能是因為不方便、沒時間又或著是懶惰種種因素。因此澳洲阿得雷德市（Adelaide）議員席姆斯（Robert Simms）計畫推出透明的公共垃圾桶「面對你的浪費」（Face Your Waste），民眾所丟的東西都會被看得一清二楚，藉此引導大家做好垃圾分類。

據ABC報導，席姆斯認為大家需要盡可能去鼓勵行為上的改變，「擁有一個透明垃圾桶不是為了羞辱、也不是為了懲罰人們」，只是建立起民眾對於回收的理解，因為裡面的垃圾可以看得非常清楚，同時可以幫助撿回收的人更容易發現瓶罐。另外，該計畫還包含回收換取現金，每一個瓶罐價值0.1澳幣（約新台幣2元）。

▲透明的垃圾桶也可以讓撿回收的民眾更方便，此為撿資源回收者示意圖。（圖／記者季相儒攝）

「面對你的浪費」官網表示，平均每個澳洲人每年都會產生541公斤的垃圾，相當於2頭小象的重量；每年扔掉330萬噸食物，佔澳洲食品供應量的4分之一；每秒鐘丟掉113個一次性咖啡杯等等。透明垃圾桶的用意就在於幫助人們面對他們的浪費，因為一旦浪費在視線之外，很容易就會被忘記。

席姆斯透露，如果這款透明垃圾桶計畫持續做下去，能讓南澳省保持資源回收的「領導者」地位。