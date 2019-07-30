Ean部落閣／逛市場吃米其林推薦海南雞飯　曼谷住這裡方便又划算

文、圖／Ean

一個發展成熟的觀光城市應該是這樣，擁有不同價位的住宿產品，從青年旅館到奢華酒店，能讓觀光客帶著負擔得起的預算，獲得超值的住宿體驗。

我覺得曼谷就是這樣的一個城市。

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這趟泰國行，我在曼谷 Eastin Hotel Makkasan Bangkok 前後住了三晚，這家四星級飯店共有 298 個房間，房價相當平實，泳池、SPA、酒吧等該有的設施都有還附早餐，最棒的是所在地點非常方便，距離機場快綫車站走路可到，此外離市中心 Central World 也是在步行範圍內，是一高性價比的住宿選擇，特別適合頭兩次造訪曼谷又不想花太多住宿預算的朋友入住。

▲住在高樓層，景觀蠻好

▲擁有頗大的高空泳池



▲飯店餐廳，自助式早餐在這享用

▲提供現做餐點

若住在 Eastin Hotel，Central World 很值得走來逛逛。推薦 2F 有間知名 SPA 跨足到餐飲界的 Divana，在這開了間仿若花園的餐廳，不管是正餐或者想要來一套超夢幻的甜點下午茶，都會得到滿足，不管眼睛或舌尖。若是星巴克迷，推薦到一樓朝聖那有間很大、相當漂亮的星巴克。

▲Divana Signature Cafe 不光餐廳環境，就連餐點都讓人彷彿置身花園，賞心悅目



▲Central World 1F 有間規模很大的星巴克

晚餐後，先別急著回飯店，曼谷夜景正在呼喚！附近有家這兩年新開的 CRU Champagne Bar 高空香檳吧，就在著名的 Red Sky Bar 上面，不管調酒或音樂都很潮，從 59 樓高度以 360 度環景，能將曼谷市區璀璨燈火收進眼底。

▲CRU Champagne Bar 氣氛與景觀都很不錯

酒酣耳熱，若還有點餓，在水門市場有間米其林推薦的「紅大哥海南雞飯」，平價又好吃，小排一下隊很值得，雞肉頗嫩不會老，飯跟附的湯都不錯。入住期間我幾乎每晚都是這樣從 Central World 走過水門市場，再逛一下 Neon 夜市後從轉角繞回 Eeasin Hotel，相當方便。

▲紅大哥海南雞飯，獲得米其林推薦的平價小吃

Easten Hotel 八年前曾翻修過，目前的房況談不上新，但整體入住起來是舒適的。據飯店表示，預計 2019 年會再進行下一波裝修，期待下次入住又是不同面貌！

▲這次住的房間，乾淨，設備也齊全



▲浴室提供浴缸，逛了一天街，晚上回到房間可泡個舒服的澡



/ Info. /

▷ Eastin Hotel，Central World

官網 | 臉書

地址：1091/343 New Petchburi Rd. Makkasan, Rajthevee 曼谷

訂房：請點我

▷ Divana Signature Cafe

臉書

▷ CRU Champagne Bar

官網 | 臉書

▷ 紅大哥海南雞飯

地址：962 Phetchaburi Road, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi,Bangkok（地鐵BTS Chit Lom 奇隆站）

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！