《愛麗絲夢遊仙境》上映68周年！夢幻新品登場，水藍蝴蝶結梳子必買

Disney（@disney）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 8:00 張貼

編輯／Ping 圖／翻攝自store.disney.co.jp

各位知道嗎？迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》自上映至今已經68年了！為了慶祝周年，「迪士尼商店」推出多款實用的周邊商品，絕對會讓粉絲們失心瘋，沒有全部打包帶走不罷休～

＃《愛麗絲夢遊仙境》年曆與筆記本



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一次推出3款主題的年曆與筆記本，每一頁都有不一樣的圖案與造型，讓你每天都期待可以翻到下一頁繼續寫。《愛麗絲夢遊仙境》裡有這麼一句話：「凡事都有寓意，只要你肯去找。」所以2020年就讓最愛的愛麗絲陪伴著你們，用滿滿的好奇心與勇氣去探索這個世界吧！

▲《愛麗絲夢遊仙境》2020 B6年曆含稅售價為1,728円（約為NT$495）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲《愛麗絲夢遊仙境》2020 A6年曆含稅售價為864円（約為NT$247）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲《愛麗絲夢遊仙境》筆記本含稅售價為540円（約為NT$154）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

＃《愛麗絲夢遊仙境》便條紙盒

此次還推出2款超美的便條紙盒，方盒款外側以蕾絲裝飾，看起來優雅又浪漫，外盒上還有美麗的愛麗絲，直接讓粉絲眼睛冒愛心；圓盒款則是以水鑽點綴，小巧精緻，即使裡面的便條紙用完了，也可以用來當成飾品的收納盒，放在梳妝台上特別夢幻。

▲《愛麗絲夢遊仙境》便條紙盒含稅售價為972円（約為NT$278）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲《愛麗絲夢遊仙境》便條紙盒含稅售價為972円（約為NT$278）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

＃《愛麗絲夢遊仙境》梳子

這把充滿少女心的《愛麗絲夢遊仙境》梳子，白色握柄搭配唯美的藍色緞帶蝴蝶結，並加入代表愛麗絲的A字吊飾，將整個梳子的顏值提升，而且在梳子背面還有手繪風愛麗絲的圖像，夢幻程度爆表，任誰看到都會心動～

▲《愛麗絲夢遊仙境》梳子含稅售價為1,728円（約為NT$495）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

此次迪士尼商店為了慶祝《愛麗絲夢遊仙境》68周年，推出以上幾款超美的愛麗絲新品，粉絲們一定都要擁有～

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