安格斯12星座一周運勢7/29-8/4　金牛正值發胖高峰期、天蠍桃花不斷

牡羊 3.21~4.20

水星逆行讓羊座近期飽嘗了一段運勢尷尬期，所幸本週間將終結水星逆行的旋風，只要羊兒謹言慎行就能穩定度過這段時間，此時感情上有些口舌爭執雖然看起來對事不對人，但卻很可能在兩人心中留下疙瘩，日後也容易產生心結，與情人言語上避免針鋒相對。職場上表現圓融如意，直接了當的表達比拐彎抹腳的暗示更有說服力。

金牛 4.21~5.20

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牛座這週頗有口福，在人氣抬升而荷包、時間條件都允許的情況之下，有機會和麻吉的朋友一起拜訪網路流傳的知名美食，好好大塊朵頤，雖然開心不已，這陣子也會是你的發胖高峰期，大飽口福之餘，也請別忘了好好的運動、好好的鍛鍊身型！感情上面臨磨合，雖然與情人默契不佳，但多一點耐心溝通就能漸入佳境。

雙子 5.21~6.20

本週雙子運勢變得平靜，但也彷彿進入一個食之無味的時期，像是個陀螺般機械化的重複著例行的工作，連過去與你互動熱絡的夥伴也離你遠去。覺得乏味無趣時不妨讓自己跑跑步吧！多點運動能讓你恢復活力。感情進入無風無雨的階段，與對方的感情又似乎恢復之前的默契，只要放下過去的爭執，彼此就有機會撥雲見日。

巨蟹 6.21~7.21



雖然說蟹座內心的陰霾逐漸散開，不過本週的你面臨抉擇時仍有著諸多考量，有些想表達又不敢表達的事很可能錯過了最佳溝通時機，對工作、感情來說殺傷力很大，工作進度有些停滯，而感情則讓你進退兩難，有對象者此時對兩人來說這都是一段考驗期，需要小心處理，避免正面衝突，要失控或是進階就看你怎麼處理了。

獅子 7.22~8.22

展現實力的好時機！本週的獅子座不僅擁有來自太陽的加持，更得到木星的幸運力道，工作上實在不需要再低調謙虛，不妨拿出自信表現、勇於表達，就有機會在專業的部份大放異彩，就算一開始不順利，但幸運之神終究站在你這邊！而工作之外，愛情、人際上也頗有人氣，是個優點盡展，好感度極高的時期。

處女 8.23~9.22

隨著幾顆重要行星的移轉、水星結束逆行之下，處女座這周總算可以慢慢走出憂鬱的情緒，雖然問題煩惱依然存在，但現階段的你已經逐漸能接受這樣的現況，也更能以一種自我解嘲的態度面對。平淡無波的戀情可望出現曙光，單身者有機會遇見自己憧憬的交往對象，而有對象的這週口舌不少，與情人、朋友都有爭執吵嘴的情況。

天秤 9.23~10.22

本週秤座各方面運勢平平，要特別注意自己的健康與膚況，雖然運勢開始有復甦的傾向，來自各方的邀約也愈來愈多，只是炎炎夏日裡別讓自己太過操勞，否則氣色不佳將影響感情方面的運勢。固定運動、正常飲食，都有助於異性緣的提升。小心感情陷阱，而有對象的最近要多關心你的情人，別因忙碌就疏於聯絡感情。

天蠍 10.23~11.22

就算有一百個不情願，蠍座本週就是很莫名的成為目光焦點，愈想低調，就愈引起注意，但這些目光並不全然都是友善的，建議你凡事多給人保留一點餘地，不要那麼我行我素，這陣子的你想要樹立貴人還是敵人，就看你的身段夠不夠軟、懂不懂得圓融處事了。感情方面桃花不減反增，不管有沒有情人在身邊，異性緣都十分暢旺喔。

射手 11.23~12.21

週間送走了逆行的水星之後，本週射手工作上氣勢頗為強勁，許多事情不但能順利的進行，還會獲得不少的助力以及肯定，不管目標是什麼都能事半功倍的達成。只是此時人氣爆棚，歡樂的聚會或旅遊玩樂邀約還算滿多的，讓沒情人的暫時沒空孤單，有伴的可能會與對方有點小口角，如果處理得當倒也算是種良性互動。

摩羯 12.22~1.19

水逆後仍有一些「餘孽」沒有完全平息，本週的摩羯行動力較弱，對於工作上的新任務也容易莫名焦慮，但只要釐清目標，就不致偏離主題，大可放心前進。愛情運勢變動不大，不容易有新的進展。單身的你別想太多，與其乾等不如把注意力轉往其它地方。人際關係有些小複雜，小圈子中也有些不喜歡你的人，必要時得好好溝通。

水瓶 1.20~2.18

明明很簡單的事情，到你手上卻是一波三折，水逆走入最後關頭，偏偏水瓶週圍出現的麻煩並沒有減緩的趨勢，此時工作上要特別小心與之間的溝通，沒有確認清楚就很可能出現認知上的差異，言詞上受到曲解讓你人氣受阻，說的愈多錯的也愈多，還不如保持沉默清者自清。單身者愛情也將持續空窗，此時情況並不明朗。

雙魚 2.19~3.20

隨著水逆的走入末期，雙魚運勢也有回溫之象，單身魚座能在某些活動場合中遇見對你傾心、而你也有興趣的對象，感情上些許桃花點綴，讓你內心有小小悸動。雖然生活平淡到讓你感到有些無聊，不過這週人際上有不少亮點，遇到麻煩時將出現及時幫忙的朋友，也讓你意外多了個投緣的麻吉。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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