自閉少年殺警被判無期　英最年輕恐怖分子獲准「終身匿名」引公憤

▲ RXG被判終身監禁，但真實身分將成為他餘生的秘密。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘭開夏一名少年在2015年澳洲聯軍紀念日遊行時，向一名當地的聖戰份子發送秘密訊息，指示他殺害一名警察。現年18歲的他被稱為RXG，坦承在海外煽動恐怖主義後，2015年10月在英國曼徹斯特刑事法庭被判無期徒刑。高等法院裁決，他的真實身分將被終身保密，以避免遭受報復。

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《每日郵報》報導，法院判刑同時宣布禁止公開身分的禁令一般來說會在被告18歲生日當天失效。但最高法院30日公開的裁決指出，RXG獲准終身匿名。因為法官擔心，一旦身分被公開，他會成為伊斯蘭國的宣傳工具，面臨再度極端化的風險，且他和家屬都極有可能遭人報復。

做出這項決定的高等法院法官夏普（Victoria Sharp）說明，「我們很清楚，任何禁止在刑事訴訟中公開被告身分的禁令都是對司法公開原則的重大干擾。但根據眼前的證據，我們認為這是有必要的。」她補充，自閉症使RXG的處境更加艱難，再加上他極度渴望認同，使他變得相當脆弱、極有可能再度偏向激進。

英國人道主義援助工作者阿倫‧亨寧（Alan Henning）2014年成為第4名遭伊斯蘭國殺害的西方人質，IS斬首時還全程錄影；他的兄弟雷格（Reg Henning）對30日這項裁決相當不滿。雷格直言，「真噁心，恐怖分子得到的保護比受害者家屬還要多。這是個荒謬的決定。他應該被指名道姓、感到羞愧。」多家媒體都主張，應該公布RXG的姓名，要求法院作出回應。