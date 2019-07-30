指控議員性侵…少女車禍命危　家屬控殺人滅口：證人一個個「被消失」

▲印度法律系學生抗議政府漠視性侵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名19歲少女在2年前指控印度執政黨議員性侵，直到現在仍不斷收到恐嚇，結果這名少女29日與律師、家人開車在路上時遭卡車迎面撞上，2位親屬當場死亡，少女與律師則受重傷，目前還在加護病房與死神搏鬥。車禍發生後，少女的家人懷疑這根本不是「意外」，而是來「滅口」的人禍。

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印度警方表示，29日該名少女乘坐的轎車遭卡車撞擊，2名在車上的親人當場死亡，其中一名親屬更是性侵案的目擊證人，少女與其律師身受重傷，目前仍在加護病房治療，而肇事司機也已被逮捕。《半島電視台》指出，這起事故更凸顯出，印度北方省（Uttar Pradesh）的無法無天。

少女的家人表示，該名少女在2017年出面指控執政黨印度人民黨（BJP）北方省議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）性侵，但警方獲報後一度不打算處理，甚至逮捕少女的父親，並在拘留期間將他痛打至死，這段期間更不斷收到恐嚇威脅。該名少女去年在走投無路的情況下，決定在北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）住家外引火自焚，這才引起社會重視，各地皆出現抗議活動。

▲▼印度2018年發起多次「漠視性侵」抗議，但成效似乎有限。（圖／達志影像／美聯社）



辛格最終在去年4月被捕，他的律師則否認「殺人滅口」的指控，認為這只是為了損害辛格的政治生涯。不過，當地媒體指出，這輛肇事卡車的車牌被塗掉，引起各界懷疑，原本警方欲朝交通意外處理，但在家人的控訴下，也會往預謀的方向調查。

少女的母親在醫院接受媒體訪問時表示，這絕對不是意外，這段期間辛格一直威脅要他們撤銷告訴，「一個接著一個，所有的證人都不見了。」印度全國婦女委員會（National Commission for Women）也立刻與少女的家人見面，並敦促警方必須「自由、公平且迅速」地進行調查。

根據印度國家犯罪記錄局（National Crime Records Bureau）數據，光是2016年一年間，印度就發生了3.9萬起性侵案，平均每13.5分鐘就發生一起，相較2015年增加了12%。抗議人士指出，這只是「官方數據」，實際數字比這還要高出許多，但由於印度對性侵案漠視的態度，加上社會的歧視，讓許多受害者都不願出面指控。