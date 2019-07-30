警消衝樹叢「驚見220件胸罩掛樹」　罩杯遭謎樣戳洞…村婦嚇瘋不敢出門

▲泰國村莊的樹叢搜出220件戳洞內衣。（圖／翻攝自77jowo下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國猜也奔府庚克羅縣日前發生一起離奇的「侵犯內衣」事件，有民眾發現在村莊的叢林中，有樹上被綁上百件女性內衣，有的甚至出現大洞，疑似是變態用內衣做出猥褻行為。目前由志工撤下後，當地警方已經進行調查。

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綜合泰媒報導，該村莊的樹林中，被民眾發現有幾棵樹上吊掛著女性內衣，有幾件甚至出現「大洞」，而這些內衣看起來有年輕、老年人、小孩的各種款式，整片樹林內都可以看到零散的內衣掉落在地上。該村莊的女性得知消息後都感到相當害怕。

當地警消志工表示，原本接獲報案是聽到有人失蹤，進到樹林後驚見這一片景象，於是又找了幾名志工，將留在該地的內衣全數清理，經過清點後竟有220件。村民表示，過去從來沒有發生過這樣的事情，這應該是有嚴重變態傾向的人才會做出的事情，「現在女生都不敢晚上出門」。

此外，在樹叢附近有多所學校、社區、女生宿舍，研判變態恐是鎖定女性族群較高的地區犯案。警方也呼籲當地女性要特別收到貼身衣物，免得變態男性靠近，危及人身安全。

▲內衣掛樹的景象，讓當地女性相當害怕。