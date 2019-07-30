波士頓先生嫌通緝照太醜　提供自拍照嗆「有本事就來抓我」

▲33歲通緝犯墨菲批評警方發布的照片太醜。（圖／翻攝自twitter ／@BBCNewsbeat）

實習記者施怡妏／綜合報導

現在許多人拍照講求特定角度，套上濾鏡調整好之後才會分享出去，不過，若是通緝犯應該不希望照片上自己的面容太清楚。在英國有一名通緝犯因為嫌棄警方拍攝的照片太醜，主動向報導媒體提供一張自己的自拍美照，還公開嗆聲警方「有本事就來抓我」。

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根據外媒報導，33歲的通緝犯墨菲（Stephen Murphy）曾擔任過模特兒，並獲得波士頓先生（Mr.Boston，位於英國林肯郡）的選美大賽榮耀，對自己的外表有高度的自信，甚至自稱長得比足球明星球員貝克漢還要好看。

墨菲被指控刑事傷害，在7月9日開庭當天逃跑拒絕出庭，警方發布通緝令，希望民眾可以提供相關消息協助辦案。但警方發布的照片似乎令墨菲感到不滿意，因此向媒體提供自己的自拍照，並指責媒體和警方公布「自己最醜的照片」。

墨菲在文章下並附上自拍照留言，「你們猜對了我的名字，但不要把我的醜照放到上面」，並挑釁警方三天都會呆在當地「有本事就來抓我」，這樣的舉動讓網友們傻眼。警方也出面表示，如果墨菲先生願意主動現身，我們很樂意和他交談。