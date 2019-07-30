想躺在「積雲」還是「雨層雲」？日本雲朵抱枕　實現睡在天空的夢想

編輯／Ping 圖／翻攝自felissimo.co.jp

大家小時後有沒有幻想飛到天空，躺在軟綿綿的雲朵上呢？也許是卡通看多了，但這個夢或許可以被滿足喔！來自日本超人氣雜貨品牌「YOU＋MORE！」此次推出雲朵系列抱枕以及羽絨被，讓你能抱著雲朵躺在雲海裡，實現兒時可愛又浪漫的夢想～

＃「飄在空中的雲彩」抱枕 （單款含稅售價為 ¥3,780／約NT$1,083）

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「YOU＋MORE！」這次的抱枕是以不同樣貌的雲為設計，分別有「積雲」、「雨層雲」以及「高積雲」3種款式，立體的造型讓雲朵看起來更真實。

晴天時，仰望著藍天，看著一朵一朵如棉花般的「積雲」飄過，心情瞬間就變得開朗，而這款抱枕似乎也有這種魔力呢！軟綿綿的觸感讓人感到非常療癒。

「雨層雲」會在雨天出現，雖然有時會讓人煩躁，但這款抱枕卻不會！柔軟的絨毛，抱起來非常舒適，而且上面還有模仿下雨天的小流蘇，看起來更精緻可愛了。

這次還有一團團的「高積雲」，在天空中看起來就像萌萌的綿羊，而抱枕也用像綿羊的Q毛為造型，不管是抱在懷裡還是躺在上面，相信一定都能滿足各位浪漫的少女心。

＃「在早晨的雲中睡覺」羽絨被（含稅售價為 ¥6,912／約NT$1,980）

除了有蓬鬆的雲朵可以抱在懷裡外，這次還要實現各位睡在雲中的夢想。這款羽絨被是以早晨的雲為設計，陽光穿透雲的美，讓你不用熬夜或早起就能看得到。

羽絨被的材質柔軟，讓你就像真的睡在雲上。不管是春夏秋冬都可以使用，如果冬天太冷，還可以在裡面加入厚被，讓你全年都飄在天空中，是不是很夢幻。

這系列的抱枕和羽絨被都可以到官方網站上查詢詳細資訊、購買，或是請朋友幫你代購，各位朋友們！心動不如馬上行動～

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