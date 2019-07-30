日妞超瘋這條3合1腮紅＋打亮　網推多用途彩妝品還有這些

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可愛的日本萌妹子平常最喜歡充滿「透明感」的妝容，臉上的彩妝走粉嫩色系，彩度低、光澤感高，近期日系彩妝品牌Fujiko便推出了三合一的打亮腮紅膏，日妞們都很瘋這一條呢！只要一筆畫下去，腮紅、打亮一次完成，操作方便又能散發自然光澤，看起來就像是天然的白裡透紅。

▲打亮腮紅膏售價約NT＄400。（圖／翻攝自Fujiko，以下同）

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使用方法非常簡單，只要從眼球正下方，順著顴骨往斜上方畫，接著再用指腹將周圍輕點暈開，這樣就畫好腮紅也同時完成了打亮，而且是屬於內斂的光澤，日常、好駕馭。利用腮紅膏的最淺色打亮那一側，還可以加強鼻樑、鼻頭以及唇峰、下巴的打亮，輕輕畫幾筆，整個臉的立體感瞬間UP！

Fujiko＜フジコ＞（@fujiko_brand）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 19 日 下午 10:44 張貼

總共有兩個顏色，1號色是溫柔的玫瑰色，2號色則是溫暖的香檳橘色。

像這種一支多用的彩妝品是最實用了！非常適合平常趕時間的學生、上班族，出門旅遊時也方便攜帶超省空間，以下我們就來看看還有哪些多用途的化妝品吧～

《同場加映：腮紅＋打亮》

＃Revlon 露華濃雙色炫光腮紅

和Fujiko的腮紅膏一樣，「露華濃雙色炫光腮紅」將腮紅和打亮二合一，不過更特別的是，它與臉的接觸面是有波浪弧度的，剛好可以貼和臉的形狀！將凹槽部分貼和顴骨線條，滑順的畫下去就對了。

Revlon Taiwan（@revlon_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 1:13 張貼

＃KIKO 水波紋眼影

義大利平價彩妝品牌KIKO的這款「水波紋眼影」在網路上原本就非常火紅，壓紋美麗之外，顏色、珠光超細緻，而且以單色眼影來說容量很大，所以當然不能只當作眼影使用囉！尤其推薦水波紋眼影＃218，這就是所謂的「人魚姬色」，暖調的粉橘色加上金色珠光亮粉，上眼漂亮、當腮紅更美！完全不需要再另外打亮了。

▲用手指上眼影顯色度很高，用腮紅刷刷腮紅顯色中等，不用擔心失手，又有漂亮光澤！（圖／翻攝自小紅書IG@熊S、@rina610）

＃Canmake 花漾戀愛修容組

Canmake 花漾戀愛修容組非常火紅的＃10號色，日本也大缺貨不是沒原因的，小小一塊包含了5種顏色，打底、霧面色、珠光色、眼線色通通有，隨手混著刷就能刷出溫柔的磚土色腮紅，融合裡頭的珠光成了自然打亮，好像臉頰本身的光澤一樣。

直接把它當作眼影盤使用也是正確選擇！色彩的搭配相當好，腮紅、眼影一盤搞定，絕不會出錯。

▲看那臉上的光澤真的超自然～（圖／翻攝自小紅書@你的韭、@辣肉战斗士）

＃Addiction 肌嫩粉顏頰彩蜜

當時《鬼怪》劉仁娜在劇中使用的腮紅就是這款腮紅液，Addiction 的彩妝走的是偏日系的風格，這款「肌嫩粉顏頰彩蜜」推出了非常多的顏色，其中幾款是有添加珠光亮粉的，讓你上腮紅同時有打亮效果，非常細緻完全不顯毛孔，就算在粉類產品之後上臉也不會卡卡。

▲許多網友都推＃12和＃9號色。（圖／翻攝自小紅書@猫抖抖、@LyraLiu）

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