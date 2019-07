26歲壯男持刀凶狠嗆警「射我啊」　電擊槍一射...他慘變弱雞當場倒地

▲多名員警持槍包圍男子,其中一名員警用電擊槍化解了這次危機。(圖/翻攝自twitter/SBA)

美國紐約一名26歲男子日前突然持刀闖入警察局,還以西班牙語拼命大喊,「政府快搞死我了,我要你們射我」,面對這名一心求死的男子,雖然多名員警立即上前包圍他,但卻沒有如他所願開槍,而是使用電擊槍就順利將他制伏。

這起事件28日早上8時30分發生在紐約東區的第75分局,一名身型壯碩穿著白上衣的男子,突然持著一把刀走進警察局大廳,現場保全人員察覺他神情有異趕緊通報員警,一旁的2名民眾也覺得苗頭不對趕緊離開現場。警方現身後,男子不斷要求員警對他開槍,場面看起來十分危險。

多名員警小心將男子包圍,並持槍指著以防對方輕舉妄動,此時一名員警偷偷繞到對方身後,發射電擊槍立即就將人制伏在地,這段影片在網路上獲得4萬多人觀看,大家都稱讚幸好警方沒有真的掏槍,才沒有造成不幸事件。

現場消息人士透露,男子被電擊槍擊中時還大聲反問,「你們為什麼不開槍打我?」倒地時頭撞到玻璃門,被在場員警迅速制伏,送醫檢查只受了輕傷。警方則表示,男子目前已被送去當地醫院進行精神狀態的評估,疑似患有躁鬱症的他,將有可能不會被起訴。

