強生稱「脫歐協議已死」！上任首訪愛丁堡遭狠批　蘇格蘭籌備二次公投

▲ 此次是強生上任後,首度到訪倫敦以外的地區。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國新任首相強生29日到訪蘇格蘭首府愛丁堡,與蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)會面。施特金會後透露,強生已明確告知「10月31日必脫歐」的消息,但認為此種強硬作法將為蘇格蘭、甚至整個英國帶來災難性影響,同時強調蘇格蘭人民應該要有機會再次進行獨立公投,決定蘇格蘭的未來。

綜合BBC等外媒報導,強生周一上午到訪格拉斯哥(Glasgow)西邊的法斯蘭海軍基地(Faslane),接著才到愛丁堡與施特金見面。強生表示,現有的脫歐協議「已死」,但願意攜手歐盟繼續向前邁進,也深信雙方可以在懷有善意的情況下,共同起草一份新的協議。

▲ 斯特金擔任蘇格蘭民族黨(SNP)黨魁,主張留歐。(圖/達志影像/美聯社)

只不過,施特金強調,強生口中的「協議已死」已充分表達出他的強硬立場,這可能為蘇格蘭、甚至整個英國帶來災難性衝擊,可能流失的工作機會高達10萬個。

「新首相帶領的新一屆政府已讓英國踏上無協議脫歐的道路,政府採取的立場讓英國難以與歐盟達成協議」,施特金表示,「我已向強生清楚說明反對脫歐、無協議脫歐的立場,也提到蘇格蘭人民有權規劃自己的道路、選擇自己的未來。」

After meeting Boris Johnson in Edinburgh, First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, says that "behind all the bluff and bluster", he has "set the UK on an almost inevitable path to a no-deal Brexit". pic.twitter.com/qbe04ur9ON

▲ 2人約莫進行一個小時的談話結束後,強生從後門離開,避開抗議群眾。(圖/路透)

事實上,施特金今年5月曾公開表示,蘇格蘭將於2020年下半年進行第二次獨立公投。如今,她也證實,她在獨立議題上有與強生進行溝通交流,且明確告知她的地方政府打算通過相關法案,讓公投能在明年舉行。

然而,根據施特金引述強生的說法指出,他傾向蘇格蘭不要獨立,且「不認為蘇格蘭擁有選擇的權力。」對此,唐寧街10號發言人表示,首相將努力不懈地讓英國更加強大,同時改善蘇格蘭人民的生活,且英國無論如何都會在10月31日這天離開歐盟。

