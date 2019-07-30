想買槍要先種樹！　滿月「和小樹苗自拍」才具槍枝申購資格

▲費羅茲普爾縣率先實行先種樹才能申請槍枝的計畫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃可昀／綜合報導

印度西北旁遮普省的費羅茲普爾縣最近有項新規定，如果居民想申請持槍執照，必須先種下10棵樹的幼苗，並且好好照顧它們1個月，才能夠獲得申請資格。這項規定從今年6月5日開始生效，目前已經有超過100人申請，順利獲得執照的約20至25人。

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據CNN報導，以往印度人想合法擁有槍枝，得先通過一連串嚴格的審核，如今費羅茲普爾縣決定加入一項新程序，居民必須先種植10棵樹苗，並在1個月後與這些小樹們自拍，確保它們都有健康茁壯，政府機關才會著手進行下一步的審核。

▲1個月後還要和樹苗自拍，證實自己有好好照顧小樹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，旁遮普省有36萬人合法持有槍枝，是印度擁有槍枝者第三多的地區。種樹這項規定在6月5日「世界環境日」開始實施，費羅茲普爾縣希望帶頭提倡環保，地方首長甘德（Chander Gaind）表示，「民眾對智慧型手機、汽車、槍枝都充滿興趣，讓我們一起把種樹也變得流行吧！」

報導指出，印度當局一直致力於把森林覆蓋面積提高到國家土地的3分之1，相當於33%，然而2017年的數據顯示，印度目前有24.39%的面積是種滿樹木，距離目標仍有一段距離。