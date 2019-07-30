被蛇咬一秒爆氣　印度酒醉男反咬「嚼成碎片」急送醫

▲ 據瞭解，咬傷庫馬爾的蛇為滑鼠蛇，一般被認為不具毒性。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名男子28日酒後被蛇咬，基於報復心態，他直接反咬這條蛇，甚至把牠咬爛嚼成碎片。儘管這條蛇並沒有毒性，但男子事後仍被緊急送醫，外傳情況相當危急。

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每日郵報報導，庫馬爾（Raj Kumar）周日在家中喝酒放鬆，享受假日的悠閒，但沒想到一條蛇溜進家中，狠狠咬了他一口。根據庫馬爾父親巴布拉姆（Babu Ram）29日的說法，庫馬爾隨即反咬這條蛇，甚至把牠「嚼成碎片」。

事後，庫馬爾被緊急送醫，外傳當時的他情況相當危急。醫師辛格（N.P. Singh）坦言，「我看過有人被蛇咬，但從來沒看過人咬蛇，然後還把牠裝進袋子帶來這裡。」

▲ 儘管人咬死蛇的狀況不多見，但幾乎每年還是會有相關案例傳出。（示意圖／取自Pixabay）

其實，人咬蛇的案例已經不是第一次，近年來有多起人咬毒蛇後身亡的案例。

今年，印度古吉拉特邦一名老翁在農場工作時，被貨車上的蛇咬傷臉部與手部，頓時情緒失控反咬報復，儘管蛇當場被他咬死，但老翁送醫後不治。2018年，一名男子在放牛時被蛇咬，沒想到他立刻把蛇抓起，先是咬掉牠的頭，嚼碎後吐了出來，但隨後失去知覺緊急送醫，所幸在幾個小時後恢復意識。

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