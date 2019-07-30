麥香雞被咬一口！員警衝麥當勞討公道　結局讓人超傻眼

實習記者范芷菱／綜合報導

美國印第安納波利斯（Indianapolis）馬利安郡（Marion County）的一名警察，日前到附近的麥當勞外帶了一份麥香雞，沒想到他交班後將漢堡和薯條拿去加熱時，居然發現麥香雞被人咬了一大口，他懷疑麥當勞員工惡搞，於是憤怒地殺到麥當勞想要討回公道。沒想到警方跟麥當勞合力追查後發現，麥香雞其實是他吃的！

據《華盛頓郵報》報導，該名警察表示，「我準備要去熱我的麥香雞時，我看到它被人咬了一口，但我知道我沒有吃，而且周圍也沒有別人」於是懷疑是麥當勞員工在製作時偷吃，便前往麥當勞理論，「我跟主管談過，但她賠了一些我完全不在乎的免費食物，我只是想知道這個人是誰。」

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▲員警直接殺到位於莫里斯街（W Morris Street）3828號的麥當勞，想要討回公道。（圖／翻攝自Google Map）

馬利安郡警察局和麥當勞都全力調查此事，卻發現了讓人傻眼的結果。原來這根本不是一起員工惡搞警察的事件，因為咬那一口麥香雞的兇手其實就是那位警察本人。馬利安郡警察局發布了公告，該名員警在監獄執勤交接時就吃了一口漢堡，然後放到冰箱保存，7個小時後卻忘記他自己曾經咬過的事實，如今也已經正式向麥當勞公司道歉。

據了解，美國最近因發生多起「襲警」案，不斷有員警在執勤時遭民眾潑水、丟擲物品，導致警方內心的憤怒已經積到了一定程度，對人民不尊重的態度已忍無可忍。剛好這起事件發生在這一時刻，讓該名警察認為這是麥當勞員工故意惡搞的行為，才會跑回去找店家理論。