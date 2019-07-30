相愛不結婚也不同住！保有自我空間且財務獨立　成美加新趨勢

▲學者認為「相愛但不同住」這種模式會愈來愈普遍。（圖／取自免費圖庫negativespace）

實習記者任珈萱／綜合報導

大家有聽過「伴侶關係的先鋒」嗎？美加地區有越來越多熟年伴侶不結婚也不住一起，每週只見面幾天，或是每個月見面兩三次，不但保有自我空間，財務還各自獨立。有學者把這模式稱做「相愛但不同住」，並且認為這種模會式越來越普遍。

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綜合外媒報導，美國俄亥俄州博林格林州立大學美國家庭與婚姻研究中心共同主任蘇珊．布朗表示，她曾調查2166名50至65歲的成人，發現將近三分之一的人沒有結婚，但是都有穩定的伴侶，且也沒有同住，她稱這種模式為「相愛但不同住」。

密蘇里大學人類發展與家庭科學助理教授賈桂琳．班森（Jacqualyn Benson）也表示，他在2017年研究25名57歲至85歲與伴侶「分開同居者」，其中發現他們都希望有親密伴侶，但同時保有自己的住處、社交圈、喜歡從事的事以及財務；同時也發現男人想要保有休閒時光，女人則想保有自主權，但當任何一方需要照顧時，其中一方就會飛奔過去。

▼研究中發現，處於分開同居的長者與已婚的比較起來，會比較不快樂；也獲得較少伴侶的支持。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

經過調查也發現，這種戀愛關係的關鍵就是「獨立性」，但分開同居的伴侶比較不快樂，兩人的關係有不像夫妻一般堅韌。

加拿大魁北克省最大城蒙特婁，一位56歲的電影製作人雪倫．海曼她與63歲退休製圖員戴米特正在慶祝「相愛但不同住」20年。他們曾一起討論同住和結婚，但最後都沒做，戴米特喜歡早起、內向並注重個人空間；海曼晚睡、外向、喜歡和親朋好友在一起，而兩人住處相距車程15分鐘

海曼也表示，一般人都會假設，如果兩人是真的相愛，一定會同住；但我質疑，如果她和伴侶同住，結果可能不會像現在一樣好。