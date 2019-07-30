大馬情侶叫車忍不住…火辣擁吻瘋狂調情　司機密錄23秒PO網公開

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞近來一起事件引起眾議，一對情侶在計程車上天雷勾動地火，瘋狂親吻又愛撫，完全不將司機看在眼裡。如今影片曝光，有網友批評情侶太離譜，但也有網友認為司機公開影片是侵犯隱私。

綜合大馬媒體報導，司機以「Mohamed Azif」的名字，將影片上傳到推特，公開情侶的火辣調情行為。大約23秒的影片中，該對男女不斷親吻、擁抱，更不時深情捧住對方臉頰，兩人幾乎黏在一起，沒有一刻分離。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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報導指出，雖然沒有拍攝到這對男女的長相，無法確認男子是否已婚，不過影片已經引起大批網友不滿，紛紛向計程車公司Grab投訴，「侵犯乘客隱私」、「司機偷拍有比較高尚？」等，要求徹查司機。

Grab官方則回應，車內的行車記錄器是用來防範犯罪用途，並非侵犯乘客隱私，若司機看到乘客舉止不當，應出言阻止而非偷拍。因此，Grab承諾會調查此事，呼籲民眾有情報可以盡量提供。

只是也有部分網友批評，是該對情侶在公眾場合行為不檢點，不該只怪罪司機偷拍，「所以現在是計程車當旅館嗎」、「看不出來女方呼吸困難需要CPR啊」。