女同學裙勾椅背「露渾圓屁股蛋」！他尷尬提問「暗示嗎」...網暴動：不單純

▲ 女同學在上課發言後，裙子不小心勾到椅背。（圖／日本2ch論壇，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

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如果前方女同學裙子意外掀起了，該如何處理才不會尷尬呢？日本有一名男網友近期就遇到這樣的困擾，於是他在討論版上公布女同學的照片，並詢問網友「要怎麼坐，才會發生這樣的事！她是不是在暗示我甚麼？」照片一曝光後，立刻引起大批網友暴動，羨慕地表示，「她其實在誘惑你啊」。

從這名日本男網友在知名討論版「2ch」分享的照片可以看到，一名穿著水手服的高中女學生，疑似在回答完問題正準備坐下時，裙子不小心勾到椅背，意外露出整顆渾圓屁股蛋，連白色小丁丁也直接映入男網友的眼簾，重點是，這不是第一次發生這種事，此事讓男網友感到相當害羞，並質疑女同學是不是在暗示他。

▼ 女同學露出整顆渾圓屁股和白色丁字褲。

貼文曝光後，果然引起大批日本網友暴動，多數人都鼓勵男網友「她已經暗示夠明顯了」、「別讓人家等太久」、「你再不上我要搶走囉」、「如果我是你就直接上了」、「情敵出現了，旁邊的男同學虎視眈眈」。

許多網友也對於女同學的行為感到驚訝，「現在女生都這樣追男生的嗎」、「這招到底是從那裡學來的」、「這位妹妹不單純」、「該轉學囉」、「唉，這種事永遠都不會發生在我身上」。

不過，有些眼尖的網友發現案情並不單純，開始懷疑「難道屁股不會涼涼的嗎」、「正常女生坐下時，都會用手摸裙避免這樣的尷尬事吧」、「這場景怎麼似曾相識」、「我之前也看過很多女生發生同樣的事，但好像都在同一個教室」、「我之前也遇過類似的情況，在D槽裡」。