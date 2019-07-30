眉蠟美容慘變「憤怒鳥」　她崩潰痛哭…11.4萬海島旅遊毀了

'I was left looking like an Angry Bird after a beautician botched my eyebrows' https://t.co/q7hYMpyMOZ

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯37歲女子芮絲（Colline Rees）接受眉蠟美容，沒想到卻被畫成「憤怒鳥」，當場崩潰大哭。她表示，隔一天要到西班牙特內費里島（Tenerife）旅遊，如此一來完全沒了興致，甚至不敢上鏡頭，花費3000英鎊（約為新台幣11.4萬）的假期直接泡湯。

芮絲表示，以往家族都在威爾斯地區出遊，辛苦存錢才能飛到國外，沒想到假期就被一對眉毛毀了，「我不知道該哭還是該笑。所有的好朋友跟家人都說，我看起來像是憤怒鳥遊戲裡的某個角色。」她說，儘管努力想要在孩子面前裝出勇敢的樣子，最後還是只能坐下來，失落地看著別人玩樂，「如果路上有人長成這樣，你一定會多看兩眼。我真的快崩潰了，完全無法好好享受假期。」

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▲憤怒鳥風箏。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《太陽報》報導，芮絲從青少年時期就有掉髮困擾，身上毛髮長得比一般人更慢，所以平時都會固定到拉內利（Llanelli）鎮上一間美容院修補眉毛，增加自信。那一天，她的設計師忙不過來，改派一位實習生上場，卻發生悲劇。

芮絲表示，第一眼看見鏡中的自己時，完全嚇壞了，「我問那個女孩，『妳在跟我開玩笑嗎？這是一個惡作劇嗎？』」她在店裡歇斯底里地大哭，要求恢復原樣，儘管另一名美容師幫忙染色，還是無濟於事，「我只覺得兩條又黑又肥的毛毛蟲長在眼睛上面。」

芮絲原本想要把壞掉的眉毛擦掉，但是染料已經乾了，所以根本無法去除掉，到臉書上求助後，終於有一位化妝師朋友趕來家中，示範如何把眉毛畫得圓一點，看起來比較討人喜歡。她表示，大概要花9個月眉毛才會全部長回來，「我再也不可能去那一間美容院了。」