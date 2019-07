眉蠟美容慘變「憤怒鳥」　她崩潰痛哭…11.4萬海島旅遊毀了

'I was left looking like an Angry Bird after a beautician botched my eyebrows' https://t.co/q7hYMpyMOZ

記者吳美依/綜合報導

英國威爾斯37歲女子芮絲(Colline Rees)接受眉蠟美容,沒想到卻被畫成「憤怒鳥」,當場崩潰大哭。她表示,隔一天要到西班牙特內費里島(Tenerife)旅遊,如此一來完全沒了興致,甚至不敢上鏡頭,花費3000英鎊(約為新台幣11.4萬)的假期直接泡湯。

芮絲表示,以往家族都在威爾斯地區出遊,辛苦存錢才能飛到國外,沒想到假期就被一對眉毛毀了,「我不知道該哭還是該笑。所有的好朋友跟家人都說,我看起來像是憤怒鳥遊戲裡的某個角色。」她說,儘管努力想要在孩子面前裝出勇敢的樣子,最後還是只能坐下來,失落地看著別人玩樂,「如果路上有人長成這樣,你一定會多看兩眼。我真的快崩潰了,完全無法好好享受假期。」

▲憤怒鳥風箏。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

根據《太陽報》報導,芮絲從青少年時期就有掉髮困擾,身上毛髮長得比一般人更慢,所以平時都會固定到拉內利(Llanelli)鎮上一間美容院修補眉毛,增加自信。那一天,她的設計師忙不過來,改派一位實習生上場,卻發生悲劇。

芮絲表示,第一眼看見鏡中的自己時,完全嚇壞了,「我問那個女孩,『妳在跟我開玩笑嗎?這是一個惡作劇嗎?』」她在店裡歇斯底里地大哭,要求恢復原樣,儘管另一名美容師幫忙染色,還是無濟於事,「我只覺得兩條又黑又肥的毛毛蟲長在眼睛上面。」

芮絲原本想要把壞掉的眉毛擦掉,但是染料已經乾了,所以根本無法去除掉,到臉書上求助後,終於有一位化妝師朋友趕來家中,示範如何把眉毛畫得圓一點,看起來比較討人喜歡。她表示,大概要花9個月眉毛才會全部長回來,「我再也不可能去那一間美容院了。」