哺乳媽遭偷窺鄰居「破門逼性侵」　怕小嬰孩被傷…默默吞淚忍到結束！

▲男子因為性侵哺乳媽媽而被捕。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

女性天性有的母愛光輝是相當值得尊敬的，但在印尼的蘇門答臘島，卻發生了令人相當不恥的「性侵哺乳中母親」事件。一名33歲的母親因為在屋裡哺乳新生兒，沒想到隔壁鄰居一時精蟲衝腦，竟破門性侵女子，這名偉大的母親當下怕傷害到寶寶，只能委屈忍受。

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綜合外媒報導，這名33歲的新手媽媽當時在房間內哺乳，卻沒想到隔壁38歲的變態男鄰居早已偷窺許久，最後竟然闖進女子家中，拿刀威脅逼就範霸王硬上弓的性侵。當下這名媽媽相當害怕，也擔心男子會傷害到自己幼小的孩子，因此沒有反擊，只是默默地忍受這一切的結束。

▲女鄰居哺乳遭到性侵。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）

變態鄰居性侵完之後，立刻逃離，女子崩潰大哭的哭聲讓在外面田裡工作的丈夫聽到，奔回家中得知妻子遭到鄰居性侵，氣得立刻報警。警方逮捕變態鄰居後，男子也坦承因為偷窺哺乳導致性慾控制不住，因此才會發生性侵。

男子製作完筆錄後，目前遭到收押，若法官審理後判刑恐將面臨5年徒刑。周圍鄰居得知平時看似正常的人竟犯下如此惡行，不免人心惶惶，當地警方也表示，夜晚住家盡量提高警覺將門上鎖避免壞人入侵。