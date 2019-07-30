巴西17歲少女天生嘸陰道　醫「用魚皮重建」補基因缺陷

▲巴西醫療團隊用魚皮重建陰道。（圖／取自「Fertility Sterility」Youtube頻道）

記者吳美依／綜合報導

巴西一名17歲的少女罹患苗勒管發育不全（MRKH），天生缺乏陰道，她近日接受手術，用鯽魚皮重建生殖器官，填補基因缺陷。賽阿拉聯邦大學（Federal University of Ceará）的醫療團隊表示，雖然這項手術無法重建生育功能，但是利用最簡單且低傷害的方式，讓病患能像一般人一樣擁有正常性生活。

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根據《每日郵報》，少女發現她從來沒有月經來潮，看醫生才發現自己竟然沒有陰道，被診斷罹患苗勒管發育不全。領導醫療團隊的貝澤拉（Leonardo Bezerra）醫師表示，病患通常有外陰部，可是生殖系統發育不全，往往缺少子宮或陰道，大約每4500名女性之中，就會有一人發生這種基因缺陷。

醫療團隊在少女腹股溝切開一個3公分的洞，接著把包裹著魚皮的塑膠棒插入傷口，模型必須在體內保留9天，當魚皮一部分被人體吸收以後，再替換成更大尺寸的模型並保持一個月。大約6個月後，當病患陰道逐漸發育到8、9公分深度，才能宣告手術成功。

▲利用化學藥物和輻射去除鱗片並消毒魚皮。（圖／取自「Fertility Sterility」Youtube頻道）

根據醫療團隊表示，因為魚的皮膚細胞就像是人類的幹細胞，可以促使傷口如同正常陰道組織一樣癒合，所以選擇最經濟實惠的鯽魚當作原料。醫師們將魚皮送到實驗室裡，利用化學藥物和輻射等方式去除鱗片並消毒，避免散發臭味或者感染。

醫療團隊提到，塑膠棒有助於讓陰道維持形狀，以免傷口癒合的過程扁塌或變形。重建的陰道可以隨著病患的身體伸展擴張，在解剖學和功能性上都與正常陰道一樣。

這一批來自賽阿拉聯邦大學的醫療團隊，今年也曾為一名35歲的變性人進行類似魚皮手術，並將這些成果發表在科學期刊《生育和不孕》（Fertility and Sterility）上。他們在文章中寫道，「這個手術利用安全、簡單、有效又快速的方式，把侵入性治療的程度降到最低，也提供病患一個具有正常功能性的陰道。」