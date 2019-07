「戰時內閣」力拚硬脫歐！2委員會正式成立　高層曝：別懷疑強生的決心

▲英國首相強生(左)與蘇格蘭首席大臣施特金(右)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)29日出訪蘇格蘭,試圖尋找「無協議脫歐」的盟友。蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)指出,強生讓英國「幾乎無法避免地」走向無協議脫歐。不過強生似乎已做好萬全準備,拉攏脫歐派組成「戰時內閣」,並指出舊有的協議已經不存在,歐盟必須要重新和英國談新協議。

請繼續往下閱讀...

綜合BBC等英媒報導,強生目前已指派戈夫(Michael Gove)規劃硬脫歐。戈夫透露,儘管團隊現階段仍打算與歐盟達成協議,但同時坦承此一可能性不高。此外,政府已籌組6人「戰時內閣」,旨在動用任何必要手段達成脫歐目標,除了強生本人之外,還有戈夫、財政大臣賈維德(Sajid Javid)、外交大臣拉布(Dominic Raab)、脫歐大臣巴克雷(Steve Barclay)、總檢察長考克斯(Geoffrey Cox)。

強生出發蘇格蘭前表示,英國政府已經在替無協議脫歐做準備,但他也不排除「有協議」脫歐,前提是歐盟必須要重啟脫歐協議談判,必須同意廢除愛爾蘭邊境後備計畫。BBC報導指出,目前英國內閣已經成立「退出策略委員會」(Exit Strategy committee)與「日常營運委員會」(Daily Operations committee)準備做出關鍵性的脫歐決議,並處理無協議脫歐的細節問題。

First Minister @NicolaSturgeon met Prime Minister @BorisJohnson today and reiterated her opposition to a 'no deal' Brexit.



You can read the letter @ScotGovFM wrote last week to the new Prime Minister on his first day in office here ➡️https://t.co/fxEbOT9311 pic.twitter.com/4ZzSbCmmWE

施特金與強生會談結束後說,「我清楚地看到,新首相正讓英國走向不能避免的無協議脫歐道路,現任政府的立場很難讓人覺得可達成協議,對蘇格蘭甚至整個英國來說,這都是場災難。」施特金也表達蘇格蘭拒絕無協議脫歐的立場,甚至明確表示,蘇格蘭人民可以自己決定該走的路,未來幾個月內蘇格蘭議會將會推動第2次獨立公投。

▲蘇格蘭民眾抗議強生到訪。(圖/路透)



新任脫歐談判代表佛羅斯特(David Frost)表示,千萬不要低估強生,不要懷疑他對10月31日準時脫歐的決心。前環境大臣戈夫(Michael Gove)也被強生安排入閣,負責無協議脫歐的規劃,戈夫向記者表示,「不會有任何延誤,我們絕對會在10月31日離開,而確保國家已準備就緒是我的工作。」未來幾周會開始推動宣傳,讓企業與民眾對無協議脫歐做好準備。

不過,歐盟已經再三表示,他們不會修改先前與梅伊(Theresa May)談妥,但是國會拒絕接受的協議,也不打算刪除愛爾蘭邊境後備計畫,此後備計畫目的是在確保脫歐後,蘇格蘭與英國邊境的商品運送,不須經過額外的檢查站。