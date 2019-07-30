獨自入住飯店…「半夜被緊抱」以為是老公　張眼驚見綠蛇纏繞手臂

▲女子入住的飯店。（圖／翻攝自Hampton Inn Memphis Walnut Grove）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子日前入住田納西州（Tennessee）孟菲斯（Memphis）的一間飯店時，半夜突然感覺到「有人」抱著她的手臂，原本以為是老公的手，沒想到睜開眼睛一看，居然一條綠色的緊緊地纏繞在她的手臂上。該飯店也立刻通知除蟲部門進行處理。

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根據CNN報導指出，有一名女子26日看完醫生後，入住孟菲斯核桃林飯店（Hampton Inn Memphis Walnut Grove），結果半夜睡覺時突然感覺到有人抱著她的手臂，半夢半醒中還以為是先生抱著她入睡，仔細一想先生並沒有來，嚇得她立刻睜開眼睛，沒想到竟有一條綠色的蛇緊緊纏繞在她的手臂上。

Melinda Major was asleep in her hotel room in Memphis, Tennessee, when she felt something moving around on her arm. What she saw was the stuff of nightmares. https://t.co/3m5UGxn1BQ

這名女子立刻將蛇給甩開，這條綠蛇撞到床頭櫃後，繼續在床上爬行，飯店服務台接獲通知後，也非常迅速地趕來處理。核桃林飯店發言人表示，這條蛇屬於無毒的綠色襪帶蛇，應該是從花園中意外進入房內，目前已經通知除蟲部門進行處理。該名女子也稱讚飯店動作迅速，下次絕對會再入住。