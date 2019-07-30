11歲校園開槍射殺5人　改名換姓21年後他卻車禍喪命

▲格蘭特（Drew Grant）於2008年的錄影片段。（影／YouTube／arkansasonline）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國阿肯色州（State of Arkansas）27日發生一起斯死亡車禍，值得注意的是，其中一名33歲的死者格蘭特（Drew Grant）21年前曾與同學在校裡開槍掃射，造成5死10傷。如今他卻在高速公路與另外一輛車相撞斃命，讓當年的死者家屬心情頗為複雜。

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據CBS報導，根據州警察的事故報告，格蘭特上周六駕駛轎車在阿肯色州167號高速公路與另外一輛車正面相撞，導致他和一名59歲的駕駛丹尼爾（Daniel Petty）死亡，亦造成另外3名分別是59歲、29歲的女子和一名小女孩受傷。警方經調查後發現，格蘭特居然是1998年阿肯色州校園槍擊案的槍手高頓（Andrew Golden）。

▲強森（Mitchell Johnson）也是當年校園槍擊案的槍手之一。（圖／美聯社）

1998年11歲的格蘭特和13歲的好友強森（Mitchell Johnson）就讀瓊斯伯勒（Jonesboro）的西區中學（Westside Middle School），當時他們觸發校園的火警，然後開始向人們大肆開槍掃射，射殺4名11至12歲的學生和一名老師，另外還有10人受傷。這起事件是當時美國史上第二致命的校園槍擊事件，僅次於1966年的德州大學塔樓射擊事件。據當時一名學生表示，強森曾告訴同學要射殺與他分手的女孩，但卻沒有人相信他。

▲位於瓊斯伯勒（Jonesboro）的西區中學（Westside Middle School）於1998年發生的槍擊案造成5人死亡、10人受傷。（圖／美聯社）

格蘭特和強森當場被警方逮捕，但由於2人都未成年，所以只能監禁至21歲，刑事檔案也被封存。格蘭特於2007年獲釋後改為現在的名字，並搬到密蘇里州（State of Missouri），沒想到上週六卻發生車禍喪命。對此，當年槍擊案死者的家屬衞特（Mitch Wright）表示心情相當複雜，但還是向格蘭特的家屬致哀。