托運行李藏「導彈發射器」　美軍人任務結束想留紀念品

▲美國運輸安全局查獲旅客攜帶導彈發射器。(圖/翻攝自美國運輸安全局推特)

記者吳美依/綜合報導

美國運輸安全局(TSA)於29日在巴爾的摩─華盛頓瑟古德馬歇爾國際機場(BWI Airport)查獲一枚軍用導彈發射器,原來是一名來自德州的現役軍人想要為科威特之旅「留念」,才會挾帶武器回國。美國運輸安全局在推特上開玩笑地說,「也許下一次應該考慮帶個鑰匙圈!」

美國運輸安全局表示,機場警方檢查行李時,竟偵測到一枚導彈發射器,立刻追蹤旅客行蹤,並且拘留偵訊。這一名男子表示,他來自德州傑克遜維爾(Jacksonville),前一陣子在科威特執行軍事任務,並從當地帶回一枚導彈發射器,沒有傷害意圖,只是想要留作紀念。

▲男子稱想把導彈發射器當作紀念品。(圖/翻攝自美國運輸安全局官方網站)

美國運輸安全局表示,幸好那枚裝置無法實際發射導彈,目前已經沒收交由馬里蘭州消防局保管,並且准許男子離開搭乘班機。除此之外,搭乘飛機時,不論是託運或者隨身行李,都不可攜帶任何軍事武器,民間流通的獵槍等武器也需收納進上鎖的硬盒內託運。

根據BBC報導,美國警方2018年時也曾在紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的在托運行李中,發現一對男女專屬的手榴彈複製品。

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG