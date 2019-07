提供不實數據…加州大學柏克萊分校遭「最佳大學」除名　急發聲明致歉

▲加州大學柏克萊分校遭全美大學排行榜除名。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)一直以來在大學排行中都榜上有名,不過近日卻因提交不實數據,被《美國新聞與世界報導》從排行榜中除名,還有其餘4所大學也因造假被剔除。柏克萊分校29日也發出聲明表示,因為不清楚計算項目改變,才提供了不正確的數據,並對此事表達遺憾。

柏克萊分校在2019年世界大學排行中位居第4,在全美公立大學排名中更奪下冠軍,不過《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)指出,自2014年起提供的校友捐款有誤,而這項數據在整體排名計算中,佔有5%的權重,因此直接將柏克萊分校從排行榜中除名。柏克萊分校發出聲明指出,該校在提供數據時,沒有注意到規則改變,才誤給了錯誤數據。

UC Berkeley removed from Best Colleges list for misreporting statistics https://t.co/1LKjG8HvBB pic.twitter.com/INqHy7kR1j

除了柏克萊分校以外,還有斯克里普斯學院(Scripps College)、馬爾斯山大學(Mars Hill University)、北卡羅來納大學彭布羅克分校(University of North Carolina-Pembroke)和強生威爾士大學(Johnson & Wales University)等4所學校被剔除,原因分別是校友捐款數據、大學生高中班級排名、財政資源支出預算等數據有誤。

《美國新聞與世界報導》的排行標準包含學校聲譽、畢業率、師資與新生質量、財政預算與校友捐款等,每項採計的加權不同,最終採量化方式得出結果,是全球極具指標性的排行榜。但此排行榜過去也曾遭到批評,《美國新聞與世界報導》未對數據加以查證,導致1990年代許多學校會給予假數據以獲取更高排名。