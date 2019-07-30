開「800萬元藍寶堅尼」自拍炫耀！下秒撞到車頭全爛…他心涼掉：這是租來的

實習記者黃可昀／綜合報導

英國一名鬍子男開著價值19.8萬英鎊（約新台幣792萬元）的藍寶堅尼「Huracan」奔馳在公路上，另一名帶著墨鏡的友人在副駕駛座替他錄影，兩人有說有笑的炫耀著拉風超跑，怎料下一秒竟樂極生悲，直接整台車衝出道路撞到車頭全爛，車尾也引擎蓋掀起、鋼條噴出，畫面實在慘不忍睹，更讓人心痛的是，這台超跑竟然還是「租來的」。

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▲800萬元的藍寶堅尼被撞成廢鐵。（圖／翻攝自大曼徹斯特警局推特，下同）



據《太陽報》報導，藍寶堅尼當時行駛在大曼徹斯特（Greater Manchester）的M66公路上，可以看出駕駛和友人都相當興奮，非常享受超跑帶來的品質與速度感，副駕的墨鏡男還一邊自拍錄影，打算上傳到社群網站Snapchat炫耀，沒想到下一秒直接大凸槌。

▲當天下雨路況不佳，車輛疑似是打滑。



大曼徹斯特警局28日PO出三張照片，畫面中撞得稀巴爛的跑車，竟然就是他們先前在炫耀的那台藍寶堅尼，整台車插在路旁的樹木中，車頂被樹枝壓到變形，車頭也幾乎全毀，已經快看不出是價值近台幣800萬元的超跑，連警方都忍不住說，「這真是一場好貴的車禍…」。

▲賠償費用恐怕是一筆龐大的金額。



報導指出，兩名男子當天是要去參加朋友的婚禮，所以才租了這輛氣派的藍寶堅尼，想不到半路就發生衝撞，看著散落的汽車殘骸，兩人雖然沒有受傷，但心都涼了一半。影片中可見，當時天空下著毛毛細雨，路況並不是非常良好，一名自稱前賽車手的網友就表示，「當路面潮濕的時候，超跑很有可能出現失控打滑的情形。」