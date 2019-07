19歲槍手身分曝光！加州「大蒜節」掃射3死15傷　IG發文：準備送命吧

▲3名駐場員警一分鐘內趕到現場擊斃槍手。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國加州吉爾羅伊(Gilroy)「大蒜節」28日遭槍手闖入掃射,造成3死15傷的悲劇,當中最小的死者是一名6歲男童。警方趕到現場隨即將一名持步槍的白人男子擊斃,並證實槍手身分為19歲的羅根(Santino William Legan),目前犯案動機不明。警方根據目擊者們的描述,懷疑可能還有一名共犯在逃,但目擊者對於共犯逃逸路線的描述差距過大,正確資訊尚待釐清。

綜合外電報導,事件發生在舊金山聖荷西(San Jose)南方48公里的吉爾羅伊,為期3天的大蒜節(Gilroy Garlic Festival)28日傍晚6時30分傳出一陣槍聲和尖叫聲。3名罹難者當中,年紀最小的是6歲的羅梅洛(Steven Romero),他和媽媽與奶奶一起參加大蒜節,沒想到最後慘死槍下;另外2名死者分別為13歲的少女和20多歲的一名男子。





▲槍手身分曝光。(圖/翻攝自Instagram)

▼最年幼的罹難者僅6歲。

This is Steven Romero, 6 yrs old killed in today’s shooting at the Gilroy Garlic Festival. His mother and other family members were also injured in today’s shooting, being treated at the same hospital via @janellewang @nbcbayarea pic.twitter.com/0HWkktGlq4

根據《哥倫比亞廣播公司新聞網》(CBS News)報導,聯邦調查局(FBI)和多名執法機構官員已查出當場被擊斃的槍手是羅根(Santino William Legan),一名19歲的義大利、伊朗裔男子,犯案前曾在Instagram上貼出大蒜節活動的照片,寫下「大蒜節的時間到了。來為那些價格過高的爛貨送死吧。」在這剛創立的帳號裡還有另一篇發文,提到了白人至上主義禁書,還一些種族歧視字眼。吉爾羅伊警局在週一(29日)上午的記者會中證實槍手身分。

警方指出當天案發經過,羅根先用剪鉗破外鐵欄後潛入大蒜節現場,舉起月初在內華達州合法購入的AK-47步槍,朝向人群掃射,接著和一分鐘內抵達現場的3名駐場員警駁火,當場中彈身亡。警方根據多名目擊者指出,判斷可能還有一名共犯在逃,但由於描述的版本過於混亂,警方甚至無法判別共犯的逃逸方向,「我們目前真的還不清楚」。

▲警方召開記者會。(圖/達志影像/美聯社)

當天擺攤賣帽子的目擊者表示,槍手穿著防彈背心,沒有鎖定特定目標,而是不斷轉動身體掃射。一對當時正在美食攤閒逛的情侶則說,看到一名穿軍服的男子從一旁走出來,開槍時「從左到右,再從右到左」,大概每秒射出3到4發子彈。

許多遊客躲在木桌或是貨車上,或是在逃跑時跌倒受傷,2名躲在拖車中的女性中彈,現場工作人員利用高爾夫球車將傷者載離。16歲的傷者門多薩(Mark Mendoza)當時正與家人在木桌上吃飯,槍案發生時他12歲的堂弟腿部中彈,門多薩說,「槍手就在兒童遊樂區附近開槍,當時那裡非常多小孩。」

▲倖存者仍然心有餘悸。(圖/達志影像/美聯社)

其他目擊者也說兇嫌穿著迷彩服和戰術背心;事發時正在台上表演的樂團主唱回憶,正在表演安可曲時,看到槍手在美食區掃射完,轉身朝向舞台開槍,所有人驚慌逃竄,他和他的樂手也趕緊躲到舞台下方。

吉爾羅伊大蒜節創於1979年,除了美食,還有烹飪賽和音樂表演,今年3天活動逾10萬人到場。

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/ASagou6cIp



Our @abcWNN will have the latest early Monday morning. pic.twitter.com/YwPkmUwXiB