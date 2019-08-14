瑞秋懷茲幸福感情觀：「當你跨過這年齡，你就知道該怎麼面對了」

雖然戲劇作品不多，但是每每都讓人驚豔的瑞秋懷茲（Rachel Weisz），這次以新戲《真寵》，雙雙與艾瑪史東（Emma Stone）入圍金球獎最佳女配角。《真寵》是一部以英國安妮女王在位時為背景的宮鬥劇。瑞秋懷茲飾演安妮女王的閨密，同時也是幕後真正在打理國家政事的莎拉夫人。







兩人的交情好到令人質疑，安妮女王是女同志的消息也成為當時的八卦流傳。但隨著莎拉夫人及其夫婿的職權無限擴大，以及政治權力的延續鬥爭，安妮女王對這位長期的閨蜜開始感到厭惡，主僕間的情感逐漸破裂。此時，宮廷內另一名女官Abigail Hill（由艾瑪史東飾演）逐漸取代了莎拉夫人的地位。





儘管事實如此，瑞秋懷茲卻說，她覺得莎拉夫人對待安妮女王的感情是真摯的。她說：「我想，愛情是第一順位。」瑞秋懷茲說，劇中的女王和莎拉夫人是兒時的朋友，他們在安妮女王登基前就是最好的朋友，莎拉熱愛英格蘭，熱愛女王。女王是英格蘭，英格蘭是女王。因此，愛上女王是很裡所當然的一件事情。





幸福的瑞秋懷茲自從嫁給007男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）後，出席各大場合總是再放閃，兩人之間的甜蜜互動更是完全羨煞眾人！但其實這對星光夫妻一直以來都相當低調，在婚姻之前他們早在1994年就已熟識，並各自育有一兒一女，2010年末他們開始約會，隔年舉行的小型秘密婚禮也只有兒子、女兒以及另外兩位友人出席。

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令人詫異的是，瑞秋懷茲後來受訪時提到，原來身為大明星的她也曾跟一般人一樣感到迷茫，不曉得自己是否遇得到真命天子，誰猜得到她最後竟然嫁給了龐德先生丹尼爾克雷格呢？





瑞秋懷茲Rachel Weisz說：「二十幾歲時，我單身了很長的一段時間，常常自己在家看著租來的片子邊配著披薩吃，就是很老套的單身生活啦！雖然有時候會覺得絕望，但心底還是會默默期盼能夠遇見那位最合適的另一半。」

對於現在的婚姻生活，她表示自己從來未曾感到如此幸福，「年輕時我總是會去擔心太多，而這讓我難以開心起來，也阻礙我去察覺那些令我開心的事物究竟是什麼。然而，當你跨過四十歲大關，你就知道該怎麼面對了。」

的確，瑞秋懷茲四十歲時開始和丹尼爾克雷格交往時，她就曾經透露遇見丹尼爾克雷格是她最快樂的事情。雖然夫妻倆鮮少對外公開家庭生活，但這次受訪時她難得透露了兩人其實都熱衷於烹飪，「我很愛煮菜，丹尼爾也有著極佳廚藝，所以我們常常會一起研發新菜單，非常樂於其中。」

※編輯：Travis Travie | 來源：Montrose, Indigital |

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