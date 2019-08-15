侯佩岑夏日補妝靠這一支全臉都亮了！推薦7款遮瑕好物值得無限回購

夏天天氣炎熱，才上的妝就被溫度打敗，或是中午出去吃個飯，整個妝也都花了，可以怎麼救？侯佩岑在小紅書上分享她的補妝技巧與神器，這樣補實用又簡單，快來看看怎麼做！





「剛下飛機或是吃完東西的時候，是不是覺得臉上的妝都沒了、口紅也吃掉了，這個時候，妳以為是要拿出粉餅、口紅補妝嗎？不是的喔！這個是彩妝師告訴我的小祕訣，只要準備遮瑕筆+遮瑕膏，使用在鼻翼部位。」







「主要使用是Covermark遮瑕膏與By terry遮瑕筆，步驟超簡單用遮瑕刷輕點在鼻翼周圍，因為鼻子附近很容易出油、又有微血管，用遮瑕膏輕點完是不是覺得膚色都亮起來了！」





侯佩岑使用推薦

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Covermark亮采遮瑕膏 NT$1,400

在日本可說是經典熱賣的遮瑕好物！特別依照「藍黃測色理論」可找到對應消除黑眼圈問題。另外造型粉末（Designing Powder）添加，可在肌膚上形成柔焦效果，有效遮蓋臉上細紋與粗糙，更顯肌膚亮澤。





網路熱推口碑款遮瑕膏推薦

肌膚之鑰Cle de Peau Beaute遮瑕膏，NT$1700

屬於貴婦級遮瑕膏，但用了就知道它好在哪裡！質地非常好推、不乾，疊粉餅也不怕厚！持久度更是讓人滿意、不擔心脫妝問題，用量又相當省，是一款很值得投資的遮瑕膏。





NARS 妝點甜心遮瑕霜NT$1,100

這麼受歡迎主要不管是在遮瑕排行榜前幾名的口碑商品。遮瑕力高、無油分，不管是痘痘肌、黑眼圈、斑點都能隱形，就算疊擦也不覺得厚，可說是實現「高遮瑕與質地輕盈」的遮瑕膏。







IPSA誘光隱色遮瑕組NT$1,200

幾乎每個彩妝師都有一盤就知道它多好用！擁有三種不同色調，可自由調配出各種膚色、不同的黑眼圈問題，也可以用它遮瑕再搭配BB霜或CC霜，就可以展現輕盈妝感的天生好肌的裸顏感。





媚比琳Maybelline FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏

主打水潤、無油質地，保濕性又好，點在臉上能夠迅速推開、不結塊，很適合用來遮最難遮的黑眼圈、不用擔心乾紋、卡粉問題。

BeautyMaker水潤光眼部遮瑕膏，NT$300

賣了10幾年還是許多女孩們的最愛，在於不論多棘手的黑眼圈、斑點、痘疤問題通通難不倒，遮瑕力佳又持久，重點是很、保、濕！完全不會有卡粉問題，CP值超高，會讓人一直買、一直買，直到停產為止。

INTEGRATE 勻色遮瑕蜜 NT$240

推出明亮與自然兩色選擇，具有優異的防水與抗油效果，是很適合夏天這樣的季節使用，水潤質地很好推勻，修飾眼周的黑眼圈效果很好，不會有泛白突兀，整體膚色也變得更明亮。





※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：小紅書@侯佩岑、IG@houpatty |

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