澳洲雪梨「酪梨小屋」開放預訂！綠色外觀超可口、屋內全是牛油果

編輯／Ann 圖／翻攝自Booking.com

酪梨色不僅成為時下最夯配色，現在為了迎接即將到來的7／31國際酪梨節，連知名訂房網站Booking.com也量身打造有趣的「酪梨小屋」邀請你入住，從裡到外都是綠油油的一片，勢必讓全球酪梨控瘋狂！

這間「酪梨小屋」位在澳洲雪梨的熱門歌劇院景點附近，外觀看來就是一顆可口的酪梨，被切開一半，而中間的果核處就是小屋的入口，打開門之後，內部主要以綠色以及白色為主，咖啡色的木質地板給予客人回到家的溫馨感，雖然空間不大，但每一處都能感受到用心。另外牆面也充滿了酪梨主題的可愛小物，像是抱枕、掛飾、拖鞋等，絕對是最療癒的「酪梨小屋」。

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目前「酪梨小屋」僅開放兩個晚上預定，讓酪梨控好好享受住在酪梨內的絕妙感受，另外在入住時，還會獲得專屬酪梨美食以及主題小物餐籃，感興趣的朋友們手刀訂一波吧！

入住資訊

可入住日期：7月31日、8月1日。

地址：4 Circular Quay West, The Rocks New South Wales, 雪梨中央商業區,雪梨, 澳洲

價格：每晚$100澳幣（約NT$2,188台幣）

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