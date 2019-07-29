天價聯名UnionＸAJ1再一波？北卡藍拼接黑灰是超人氣配色

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去年11月一個聯名系列的降臨，使該系列身價翻了數倍來到美金1,000元（約台幣31,000元）左右，而這正是洛杉磯潮流名店Union，利用拼接與粗獷車縫線設計一手打造的Air Jordan 1，如今，有消息傳出雙方將再次聯手，並帶來2款拼接鞋款，一起來看看吧！

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▲Union首次與Air Jordan 1的聯名鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據IG爆料帳號@zsneakerheadz的圖片看來，最新曝光的2款Union X Air Jordan 1，預期會採用「UNC」北卡藍拼接「Shadow」影子與「Black White」黑白拼接「Royal Blue」黑藍，並且粗獷車縫線、側邊Union LA黃標籤也將會延續前次的設計。

▲最新曝光的第二波Union X Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz）

目前Union再度聯名Air Jordan 1的消息都還需等待官方證實，畢竟，如果官方出來否認的話，一切就會變成浮雲，不過，如果能按照上述曝光的圖片推出的話，應該會引起不小的騷動，因為北卡藍、影子、黑藍都是超人氣配色，一定會有眾多鞋頭搶著要的！

▲北卡藍與影子為超人氣配色。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz）

此外，Undercover X Nike Daybreak的3款最新配色，終於在近期曝光了，分別為藍黃色調的「Obsidian」、紅黑色調的「University Red」以及黃黑色調的「Bright Citron」，其中，3雙鞋的鞋面材質皆以麂皮、尼龍與皮革打造，並於鞋後跟注入「U」字表明其身份，預計於8／1在Nike SNKRS以及指定專賣店開賣，售價為台幣5,400元。

▲黃黑色調的「Bright Citron」為男鞋。（圖／翻攝自Nike）

▲藍黃色調的「Obsidian」與紅黑色調的「University Red」皆為女鞋。（圖／翻攝自Nike）

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