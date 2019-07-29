50年8萬隻老虎遭獵殺　印度靠保護區「4年養活3千隻」

▲在印度的老虎長期被獵殺，所幸目前數量逐漸回升。（圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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「印度是老虎現在最大也最安全的棲息地」，有大約6至7成的老虎以印度為家。在1875至1925年間，有高達8萬隻老虎在印度被人類獵殺，到1960年時，牠們的數量急遽下降，政府才開始著手進行保護措施。很幸運地，老虎因為保護區的設立，數目總算回升，現在更比4年前成長了三分之一。

據BBC報導，印度總理納倫德拉.莫迪（Narendra Modi）拿出調查結果，報告顯示，「老虎數目從2014年的2226隻上升至2018年的2967隻，印度是老虎現在最大也最安全的棲息地。」且根據統計，世界上約有70%的老虎把印度當成家園。

在1875至1925年間，印度因為賞金、狩獵猖獗，當地人用了各種方式迫害老虎，舉凡槍枝、長矛、網子、毒藥等工具，也會設下陷阱等牠們掉入，因此造成了約8萬隻老虎死亡。

▲根據統計顯示，印度目前擁有了近3千隻老虎。（圖／取自pixabay）

這樣的狀況持續到了1960年代，但直到老虎數目已急遽下降，政府才開始重視老虎的保育。也因為政府在1972年嚴格實施野生動物保護法，讓殺死、捕獲野生動物成為非法行動，甚至成立保護區，才讓這些老虎得以生存，並使數量有持續成長的趨勢。

這樣的情況讓莫迪先生不禁表示，「這次老虎數量調查的結果，讓每個印度人都開心！」根據最新數據統計，目前印度擁有了將近3000隻老虎，比4年前高出三分之一。

自2006年以來，老虎的數量雖然健康地增長，卻也造就不少人虎衝突，其中一個原因便是印度有太多的老虎，可是森林卻太少，除非增加更多的保護區，否則將會因為棲地的重疊，導致更多的衝突事件發生。