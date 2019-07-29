噁男餅乾誘拐15歲智障少女上摩鐵　國中妹「2周遭性侵7次」慘墮胎

▲ 女國中生多次遭誘拐到摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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南韓2018年發生一起驚悚的案件，一名40歲男子多次以各種荒誕的理由為藉口，將罹患2級智能障礙的國中女學生強行拉到附近的自助式汽車旅館性侵，依違反性暴力犯罪相關特例法嫌疑被移送法辦。光州地方法院順天分院刑事法庭28日宣判他8年有期徒刑，且5年內不得在相關社會福利機構及兒少相關機構就業。

綜合韓媒報導，該名男子2018年12月底開始對他在全羅南道福利機構結識的一名15歲女國中生示好，傳訊息向她提議，「我們一起去一個很近的地方玩吧」，接著就把聽信他的話而出門的女學生以卡車載進汽車旅館。

女學生因罹患智能障礙，原就對主動親近的人較無反抗能力，而男子經常買餅乾給她，或給她零用錢，讓她放下戒心。自2018年年底至今年1月10時為止近2周的時間內，男子便以相同手法性侵女學生多達7次，導致她懷孕。

法院指出，男子利用女學生的智能障礙來發洩自己的性慾，儘管女學生有意拒絕，仍在短時間內多次犯下性侵罪行，實屬重罪；且受害者當時僅是國中生，卻必須接受墮胎手術。由於受害者不願原諒被告，法官認為，有必要判處重刑；念在被告是初犯，承認犯行也正在反省，因此判8年徒刑。