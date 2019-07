擅闖排水隧道摔落45公尺深懸崖　男辯景點太受歡迎了

Anyone who goes to this property is breaking the law by trespassing. They also risk an outcome similar to Preston Harward’s - or worse. They could have the same outcome as then 21 year old Ammon Latham on 6/13/12. He fell from the same place where Preston fell. Ammon died. pic.twitter.com/SHThkRtXWS

▲男子因隧道「太有名」而闖入探險。(圖/翻攝自推特/@SGTCannonPIO)

請繼續往下閱讀...

實習記者范芷菱/綜合報導

美國猶他州(State of Utah)一名18歲男子日前與一群朋友到西班牙福克峽谷(Spanish Fork Canyon)遊玩,但因闖入排水隧道而不慎跌落45公尺深的懸崖,造成肋骨及其他部位骨折。警方表示,隧道外有貼禁止進入的告示牌,卻還是有人不聽勸告。

▲位於猶他州(State of Utah)的西班牙福克峽谷(Spanish Fork Canyon)。(圖/翻攝自Google Map)

據《福斯新聞》報導,該名男子19日與朋友到西班牙福克峽谷爬山,然後闖入懸崖上的排水隧道,卻不小心跌倒而摔出隧道口,直接從150英尺(約45公尺)高的懸崖上摔下。所幸救援隊出動一架直升機並在1個半小時內抵達,將男子送往醫院急救。男子事後表示,我只是低下頭,意識到我幾乎從懸崖上衝刺下來,我真的以為我會死。」

▲警方表示隧道附近都有「禁止進入」的告示。(圖/翻攝自推特/@SGTCannonPIO)

其實這並不是第一次有人從隧道摔落,一名21歲男子於2012年在同一地點摔落死亡。警方在推特上公布了事發地點隧道的照片和影片表明,進入隧道是違法的,而且該地點附近都有張貼告示牌,然而明顯有幾個標誌被人惡意塗鴉。

對此男子透露並不知道他們是非法闖入,也沒有在隧道口看到任何跡象,全都是因為這個地區「非常受歡迎」,才會進入。調查案件的人員表示,希望與該縣合作,標示出更明確的告示以防止有人再度闖入。