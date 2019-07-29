北韓木船「綁白布」越界南下！　南韓確認3人無歸順意圖今遣返

▲ 北韓小型木船被拖回。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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北韓一艘小型木船27日越過東海（日本海）北方界線（NLL）南下，進入南韓海域，船上共3人。南韓軍方立刻出動軍艦將其拖回江原道襄陽地區軍港，確認3人沒有侵犯意圖，也沒有意願歸順，知會平壤當局後決定在今（29）日下午遣返；木船及3名北韓人目前已經出發前往北方界線。

聯參28日宣布，「一艘北韓小型木船27日晚間11時21分左右越線，我方即刻出動艦艇」，當天凌晨2時17分左右將船上3人移送軍港。3名船員供稱是因「失去方向感」、「路線出錯」導致越線，但木船被發現時附近並無其他漁船；原先獨自在北方界線以北，卻以固定速度朝正南方前進。韓軍認為有必要詳加調查，才會決定拖回。

聯參事後調查報告指出，木船25日凌晨1時自北韓江原道通川港出航，往東移動約157公里後，至27日凌晨4時30分以前都在進行魷魚捕撈工作。當天上午8時左右，附近船隻告訴他們，天氣狀況有惡化跡象，便決定返航。船長晚間10時看見沿岸的紅色燈光，以為已經接近元山港，為返回更南邊的通川港而持續南行。

聯參指出，這艘船屬北韓軍方的副業船，由軍方向民眾買下，部分漁獲量必須交給軍方。船上3人都是男性，雖有一人穿著類似軍服的服裝，但他並不是軍人。韓軍綜合3人的說法及調查結果，判斷他們無意侵犯。而他們出海時便綁在船桅的白布則是為了避免與其他大船發生衝突，並無歸順意圖。